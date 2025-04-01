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Найден способ покрасить пасхальные яйца в синий цвет — никаких искусственных красителей 1 3380

Дом и сад
Дата публикации: 01.04.2025
BB.LV
Найден способ покрасить пасхальные яйца в синий цвет — никаких искусственных красителей

Многие к Пасхе ищут новые способы окрашивания яиц. К примеру, все знают про луковую шелуху, а с помощью другого овоща можно получить красивый синий оттенок.

Натуральные красители безопаснее, чем искусственные, которые могут вызвать аллергию. Правда, выбор цветов не такой широкий. Хотя получить насыщенный синий вполне реально. Для этого возьмите половину кочана краснокочанной капусты.

Нарежьте капусту на крупные куски, положите в кастрюлю и залейте водой. Варите на медленном огне около 1 часа, пока вода не станет фиолетовой. Уберите листья, добавьте в жидкость 1 ч. л. уксуса и погрузите сваренные вкрутую яйца. Уже через 10–15 минут они приобретут синий оттенок, но если оставить их дольше, цвет станет ярче.

По словам экспертов Daily Wrap, яйца можно оставить в красителе даже на ночь. А чтобы цвет скорлупы стал фиолетовым, просто добавьте в воду чуть больше уксуса.

В желтый яйца красят куркумой, в розовый — свеклой, а в пастельно-зеленый — кожурой авокадо. Также подойдут листья петрушки или шпинат.

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(1)
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    3-го апреля

    Хорошо ударить по ним?🙄 Нет, пасибо, мне нынешний нравиццо😼

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