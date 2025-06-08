Бабушкины методы. Чем обработать почву от майского жука

Некоторые агрономы уверены, что избыток азота в почве препятствует развитию личинок хруща.

Чтобы защитить свой урожай, важно уметь различать личинок майского хруща (бороздняка) и личинок полезных насекомых, таких как бронзовка или жук-носорог.

Личинка хруща — крупная (до 6 см), желтовато-белая, с С-образно изогнутым телом и коричневой головой, оснащенной мощными челюстями. Она имеет три пары ног в передней части. Развивается 3–4 года, нанося серьезный вред корням растений, особенно картофеля, свеклы и земляники.

Борьба с этим вредителем эффективна при обработке почвы с весны до осени и требует комплексного подхода.

Садовод Любовь Ледвянкина подсказала несколько методов, которые «работают» в ее огороде.

— Глубокая перекопка почвы (на глубину штыка лопаты) весной или летом выносит личинок на поверхность, облегчая их сбор.

— Рыхление также помогает обнаружить и удалить часть вредителей. Биологические методы

— Луковый настой. Залейте шелуху лука (1/3 ведра) горячей водой, настаивайте сутки, процедите, разбавьте водой 1:1 и полейте почву.

— Горчичный настой. Залейте 200 г горчичного порошка горячей водой, настаивайте 2 дня, доведите объем до 20 л и используйте для полива.

— Раствор нашатырного спирта. Разбавьте 20 мл нашатыря в 10 л воды и полейте грядки.

Привлекают муравьев тепличные условия, органические удобрения и окантовка грядок.

«Попробуйте один из этих методов. И. главное, повторяйте процедуру каждые 7–10 дней», — отметила эксперт.

Азот отпугивает жука

Кстати, некоторые агрономы уверены, что избыток азота в почве препятствует развитию личинок хруща. Поэтому эффективно будет, если повысить уровень азота двумя методами:

— балансированным внесением азотных удобрений (минеральных или органических) весной, согласно потребностям растений;

— посев сидератов. Бобовые (люцерна, клевер, вика и др.) и крестоцветные (рапс, горчица, редька) сидераты особенно эффективны для обогащения почвы азотом и отпугивания вредителей.