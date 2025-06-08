Топ декоративных растений, которые уничтожат сорняки

Пока одни дачники сражаются с ними тяпками и гербицидами, другие ищут более экологичные и эстетичные решения. Одно из них — высадка декоративных растений. Пока одни дачники сражаются с ними тяпками и гербицидами, другие ищут более экологичные и эстетичные решения. Одно из них — высадка декоративных растений.

Сорняки — вечный враг любого огорода и сада. Пока одни дачники сражаются с ними тяпками и гербицидами, другие ищут более экологичные и эстетичные решения. Одно из них — высадка декоративных растений. Представляем подборку цветов и декоративной травы, которые помогут вам побороть сорняки и облагородить участок.

Хоста

Хоста — удобное и неприхотливое растение. Ее крупные листья создают плотный покров, под которым сорняки просто не могут выжить.

Особенно хорошо хоста чувствует себя в полутени, вдали от сильных ветров. Однотонные сорта лучше высаживать в местах с постоянной тенью. Пестрые — где солнце появляется утром и вечером, а в полдень их прикрывает легкая тень. Одинаково хорошо переносит как засуху, так и избыточную влагу. Кроме того, хоста подходит не только для озеленения клумб, но и для оформления бордюров или создания декоративной изгороди.

Мята

Пряная трава известна своей живучестью и способностью стремительно разрастаться. Она быстро занимает отведенную территорию и вытесняет всю нежелательную растительность.

Активнее мята растет на увлажненных и плодородных почвах, в хорошо освещенных местах. Однако её лучше сажать на участках, ограниченных широкими дорожками или мощением. В противном случае она будет разрастаться все больше и больше. Главное, не сделать хуже в попытке избавиться от сорняков.

Барвинок

Неприхотливое многолетнее растение, представляющее собой стелющийся полукустарник с красивыми голубыми цветами. Существует несколько видов барвинка, наиболее известны барвинок большой и барвинок малый.

Барвинок быстро покрывает всю территорию, вытесняет сорняки и не оставляет им шансов. Он может расти там, где другие растения не выживают: от тенистых участков до открытых солнечных мест.

Барвинок цветет ранней весной, обычно в мае. Растение не требует особого ухода. Засуху переносит хорошо, а пересадки и рассаживания не требует.

Дицентра

Благодаря мощному корневищу и густо растущей листве, дицентра плотно закрывает почву, не оставляя пространства для сорняков.

Уход за ним не вызывает особых сложностей. Главное, посадить дицентру в хорошо дренированную и влажную почву. Для раннего и быстрого цветения лучше выбрать солнечное место. Если вы хотите, чтобы цветы держались дольше, подойдет участок в полутени.

Дицентра может быть как однолетней, так и многолетней, это зависит от сорта. Чтобы продлить период цветения, рекомендуется своевременно удалять увядшие бутоны.

Ландыш

С виду нежный и безобидный цветок, но за его привлекательным видом скрывается агрессивный характер. Это растение обладает способностью быстро разрастаться и захватывать всю клумбу, вытесняя другие виды. Если его не контролировать, он может занять всё пространство. Чтобы этого не произошло, ландыш необходимо регулярно прореживать. Особенно хорошо ландыш чувствует себя во влажной почве и в тенистых местах.

Однако при всей своей декоративности он представляет опасность. Все части растения, от корней до цветов, ядовиты. Поэтому при выращивании ландыша в саду нужно соблюдать осторожность, особенно если на участке часто бывают дети.

Страусник обыкновенный

Мощный папоротник, который особенно хорошо растет во влажной почве и в тени. Он может достигать высоты до полутора метров, а его крупные декоративные листья (вайи) вырастают до 160–170 сантиметров. Молодые вайи сначала закручены в спирали, а затем разворачиваются и становятся почти прямыми.

У страусника мощные корневища, которые расползаются активно. Он размножается не только вегетативно, но и спорами, что делает его особенно живучим. Поэтому следует быть осторожными. Без должного ухода папоротник может быстро разрастись и начать вытеснять не только сорняки. Чтобы держать его под контролем, необходимо своевременно удалять молодые побеги прямо с корнем.

Герань великолепная

Многолетнее растение с красивыми фиолетово-синими цветами. Особенно хорошо герань чувствует себя на солнечных участках с рыхлой, питательной и хорошо дренированной почвой, обеспечивающей хороший воздухообмен.

Это растение может расти на одном месте много лет, не требуя пересадки, и не нуждается в сложном уходе — достаточно стандартного полива и подкормки, особенно в середине весны.

Она очень быстро разрастается, плотный покров растения не дает сорнякам ни малейшей возможности пробиться.

Манжетка обыкновенная

Хорошо чувствует себя как на солнечных участках, так и в полутени. Она легко разрастается.

Особенно ценят манжетку за её декоративные резные листья, которые сохраняют привлекательность с весны и до первых заморозков. Растение может расти практически в любой почве, но особенно хорошо развивается на глинистых грунтах.

Вербейник точечный

Его не рекомендуют сажать без необходимости, потому что он очень активно разрастается и потом от него сложно избавиться. Он совершенно неприхотлив — растёт практически в любых условиях: на солнце и в тени, на тяжелых почвах. Высотой достигает около 50–80 см, цветет яркими желтыми цветами. Есть декоративные сорта с бордовой листвой.

Благодаря мощному росту он эффективно заглушает сорняки, полностью вытесняя их с участка. Но за это приходится расплачиваться тем, что сам вербейник становится агрессором. Его очень трудно контролировать и удалить. Поэтому его советуют высаживать только в тех уголках сада, где не планируется посадка других культур.