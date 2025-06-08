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Важные подкормки томатов и перцев во время цветения 0 2921

Дом и сад
Дата публикации: 08.06.2025
BB.LV
Важные подкормки томатов и перцев во время цветения

Настало время, когда в теплицах зацвели томаты и перцы. И чтобы урожай получился по-настоящему щедрым, садоводам нужно приложить усилия, предупреждает агроном Петр Ломонос.

Опыление

Иными словами, сейчас важно, чтобы были сформированы завязи. И лучшее средство, которое в этом поможет, — борная кислота.

«Достаточно развести одну чайную ложку на 10 литров воды. Тщательно перемешайте и опрыскивайте растения из пульверизатора», — отметил эксперт.

Нет — органике

И как только плоды завяжутся, то важно, чтобы все быстро росло. И тут не обойтись без подкормки.

«Томаты не любят большое количество органики. В противном случае растения будут «жировать», то есть питательные вещества пойдут не в плоды, а в ботву», — предупреждает агроном.

Ломонос рекомендует использовать удобрения, в которых содержатся азот, фосфор и калий. Растворите согласно инструкции и поливайте томаты с перцами.

Также нельзя не обойтись и без кальциевой селитры. Это удобрение, по словам агронома, поможет в будущем избежать вершинной гнили плодов.

Профилактика фитофторы

Томаты часто страдают от фитофторы. И уже в июне надо позаботиться, чтобы растения обезопасить. Ломонос рекомендует не дожидаться, когда листья начнут скручиваться, потому что потом помогут лишь химические средства, а это плохо для будущего урожая.

— Главным образом почву вокруг томатов надо замульчировать соломой или сеном.

— Также томаты нужно опрыскать по листьям хвойным экстрактом, который можно приобрести в любом садовом магазине. Обычно хватает 100 граммов на 10 литров воды.

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