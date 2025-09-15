Сомнолог объяснил, почему люди просыпаются в 3–4 часа ночи

Сомнолог М. Новиков объяснил, почему многие люди просыпаются в промежутке между 3 и 4 часами ночи.

По словам специалиста, именно в это время обычно завершается четвёртый цикл сна, который заканчивается фазой REM. В этот период человек наиболее легко пробуждается. Одной из причин может быть нервное перенапряжение. В такой ситуации врач рекомендовал избегать употребления кофеина и алкоголя во второй половине дня.

Кроме того, эксперт посоветовал не искать у себя скрытые диагнозы из-за ночных пробуждений. Он отметил, что распространённое мнение о связи пробуждений в 3 часа ночи с болезнями почек — не более чем миф.

Заболевания этих органов напрямую на сон не влияют, однако могут воздействовать на нервную систему, вызывая зуд, тревожность и когнитивные нарушения.