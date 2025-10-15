Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок 0 558

Дом и сад
Дата публикации: 15.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок

Раньше считалось, что сажать озимый чеснок нужно 14 октября, на праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Про этот день говорили: «До обеда – осень, после обеда – зима». Но сейчас климат сильно изменился. Многие дачники выжидают с посадкой до конца октября, а то и до середины ноября.

На самом деле ориентироваться нужно не на точные даты, а на погоду. Сажать чеснок надо примерно за 3 недели до наступления заморозков. При этом заморозками следует считать не выпавший на пару-тройку дней снег, а стабильное снижение температур: ночью ниже нуля, днём в районе +5.

Место под солнцем

Чеснок предпочитает солнечные, хорошо проветриваемые участки. Почва – нейтральная или слабощелочная. Можно добавить перепревший навоз, торф или биогумус.

Важно учитывать, какие культуры ранее росли на этом участке. Лучшие предшественники чеснока – бобовые (горох, фасоль, арахис, чечевица, соя); злаковые (овёс, пшеница, ячмень, кукуруза, рожь); бахчевые (тыквы, арбузы, дыни, патиссоны, кабачки); капуста всех видов.

Существует несколько культур, которые считаются нежелательными предшественниками для чеснока, поскольку они имеют схожие болезни (например, фузариоз). Это лук и другие луковичные, а также паслёновые (картофель, помидоры, баклажаны).

Главные правила

Помните про правила севооборота, соблюдайте интервал в 3–4 года перед повторной посадкой на прежнем участке. Грядки под чеснок нужно подготовить заранее. Идеально – за месяц до посадки. Если времени не хватает – хотя бы за 10 дней до предполагаемого срока. После того как вы перекопали землю, поверхность надо выровнять и слегка уплотнить, поскольку чеснок не будет расти в рыхлой почве.

Сами зубчики чеснока перед посадкой можно поместить в слабый раствор марганцовки, но многие пропускают этот пункт. Главное, чтобы зубчики были крупными, здоровыми и без видимых повреждений. Ну и, конечно, сажать надо озимые сорта, которые способны пережить морозы до –35°C.

Оптимальная схема посадки – 20–25 сантиметров между рядами и 8–10 сантиметров между зубчиками. Это обеспечит достаточно места для питания и упростит уход за растениями весной. Зубчики размещают основанием вниз, для расчёта глубины посадки рекомендуется умножить высоту зубчика на 3. Например, если эта высота составляет 2 сантиметра, то глубина посадки должна быть 6 сантиметров.

Спасение в холод

Как только начнутся серьёзные заморозки, грядку следует укрыть. Для этого подходят сухие листья, лапник, солома, торф или перегной. Слой должен быть толщиной примерно 5–7 сантиметров. Такое «одеяло» защитит зубчики от перемерзания и потери влаги. В регионах с суровыми зимами дополнительно можно накрывать грядку спанбондом или агроволокном, прижимая по краям камнями.

Весной, как только снег растает, укрытие необходимо будет снять, чтобы почва прогрелась и ростки не начали гнить.

Читайте нас также:
#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Народные приметы на 16 октября — Денис Позимний
Изображение к статье: Народные приметы на 16 октября — Денис Позимний
Учёные выяснили, какие хобби реально замедляют старение мозга
Изображение к статье: Учёные выяснили, какие хобби реально замедляют старение мозга
Приручить и полюбить. Как вырастить вереск на даче
Изображение к статье: Приручить и полюбить. Как вырастить вереск на даче
Почему даже съедобные грибы могут быть опасны для здоровья?
Изображение к статье: Почему даже съедобные грибы могут быть опасны для здоровья?
Изображение к статье: Народные приметы на 15 октября — Киприан и Иустина
Народные приметы на 15 октября — Киприан и Иустина 277
Изображение к статье: Садовод объяснила, почему нельзя оставлять на деревьях скрученные листья
Садовод объяснила, почему нельзя оставлять на деревьях скрученные листья 210
Изображение к статье: Как правильно хранить дома яйца?
Как правильно хранить дома яйца? 457
Изображение к статье: Почему сжигать опавшие листья — ошибка, и как их использовать с пользой
Почему сжигать опавшие листья — ошибка, и как их использовать с пользой 1 476

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету
Политика
«Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету 16
Изображение к статье: Сергей хорошо играет в защите. Иконка видео
ЧП и криминал
Схватка футболиста Задорожного с силовиками вызвала негодование в Тернополе 110
Изображение к статье: Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать
Люблю!
Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать 43
Изображение к статье: 4 домашних средства от чувствительности зубов
Люблю!
4 домашних средства от чувствительности зубов 70
Изображение к статье: Из-за катастрофического роста цен самоуправления могут вернуться к бумажным документам
Политика
Из-за катастрофического роста цен самоуправления могут вернуться к бумажным документам 382
Изображение к статье: В 1947 году 34-летний композитор внезапно снялся в кино "Поезд идет на восток". Иконка видео
Lifenews
Тихон Хренников был любимым композитором Сталина, хотя начинал петь в церкви 30
Изображение к статье: «Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету
Политика
«Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету 16
Изображение к статье: Сергей хорошо играет в защите. Иконка видео
ЧП и криминал
Схватка футболиста Задорожного с силовиками вызвала негодование в Тернополе 110
Изображение к статье: Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать
Люблю!
Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать 43

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео