Почему яблоки становятся стекловидными и невкусными? 0 124

Дом и сад
Дата публикации: 21.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему яблоки становятся стекловидными и невкусными?

Налив (стекловидность) - физиологическое заболевание, проявляется чаще всего у Папировки и Антоновки обыкновенной, особенно в сырую дождливую осень, в период созревания яблок.

На поверхности плодов образуются большие стекловидные участки, заполненные соком. Яблоки становятся твердыми, невкусными, почти несъедобными.

Сорта яблок с зеленой окраской плодов иногда в конце хранения портятся из-за летучих ароматических веществ, выделяемых самими плодами. При этом кожица плодов буреет и легко отделяется от мякоти. Это заболевание называют загаром.

Чтобы не допустить заражения яблок, надо каждый плод завернуть отдельно в салфетку (бумагу), пропитанную вазелиновым маслом (100 г на 500 салфеток). Для этого намотайте на обычную скалку мягкую ткань, слегка пропитанную маслом, и прокатайте по салфеткам или бумаге, а затем заверните в них здоровые, неповрежденные яблоки.

#полезно знать
Редакция BB.LV
