Какое масло лучше всего подходит для жарки? 1 722

Дом и сад
Дата публикации: 11.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Какое масло лучше всего подходит для жарки?

Мнение Виктора КОНЫШЕВА, известного эксперта в области питания, доктора медицинских наук.

 

— При жарке на маслах и жирах из-за высокой температуры образуются перекисные соединения, которые могут способствовать развитию рака. Эти соединения формируются в основном из полезных полиненасыщенных жирных кислот. Поэтому для жарки предпочтительнее использовать жиры с низким содержанием этих кислот.

Рекомендуется применять топлёное масло, сало и рафинированное подсолнечное масло, так как в последнем практически отсутствуют чувствительные к нагреванию омега-3 кислоты. Нерафинированное подсолнечное масло при жарке начинает пениться, что приводит к подгоранию пищи.

Сливочное масло содержит белок, который также может подгорать во время жарки. В целом, жарка является довольно неполезным способом приготовления пищи из-за высокой температуры. Лично я стараюсь прибегать к этому методу редко и рекомендую рассматривать жареные блюда как деликатес, который следует употреблять только изредка.

