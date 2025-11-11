— При жарке на маслах и жирах из-за высокой температуры образуются перекисные соединения, которые могут способствовать развитию рака. Эти соединения формируются в основном из полезных полиненасыщенных жирных кислот. Поэтому для жарки предпочтительнее использовать жиры с низким содержанием этих кислот.

Рекомендуется применять топлёное масло, сало и рафинированное подсолнечное масло, так как в последнем практически отсутствуют чувствительные к нагреванию омега-3 кислоты. Нерафинированное подсолнечное масло при жарке начинает пениться, что приводит к подгоранию пищи.

Сливочное масло содержит белок, который также может подгорать во время жарки. В целом, жарка является довольно неполезным способом приготовления пищи из-за высокой температуры. Лично я стараюсь прибегать к этому методу редко и рекомендую рассматривать жареные блюда как деликатес, который следует употреблять только изредка.