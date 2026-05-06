Разногласия между Мелони и Трампом вряд ли ослабят привилегированный союз Рима и Вашингтона: американское военное присутствие в Италии и контракты итальянских компаний в США делают отношения слишком стратегическими, чтобы их разорвать.

Объявление США о выводе 5 тыс. солдат из Германии и адресованные в том же ключе Италии и Испании угрозы, прозвучавшие на прошлой неделе, породили сомнения в будущем около 12 тыс. американских военных, размещённых на территории Италии и подтолкнули Джорджию Мелони назначить на пятницу встречу с Марко Рубио, вскоре после визита в четверг госсекретаря США в Ватикан к Папе Льву XIV. Привилегированные отношения между итальянским премьером и президентом США после его возвращения в Белый дом быстро дали трещину в прошлом месяце, когда Мелони назвала неприемлемыми обвинения в «слабости», адресованные Понтифику Дональдом Трампом, а тот обвинил её в «отсутствии мужества» из‑за отказа помочь союзнику в войне против Ирана.

«Италия всегда выполняла обязательства, взятые в рамках НАТО», подчеркнула в понедельник премьер на полях саммита Европейского политического сообщества в Армении, «и сокращение присутствия США не встретит понимания», как не нашло поддержки и решение начать войну на Ближнем Востоке.

Решение не расширять использование американской базы Сигонелла для наступательных действий против Ирана раздражило Трампа, но существует ряд причин считать, что этот дипломатический инцидент не перерастёт в раскол между двумя союзниками по НАТО и что Италия сможет и дальше оставаться одним из ключевых партнёров Белого дома в Европе.