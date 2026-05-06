Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

США и Иран близки к подписанию меморандума о прекращении войны - Axios 1 217

В мире
Дата публикации: 06.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: США и Иран близки к подписанию меморандума о прекращении войны - Axios
ФОТО: Unsplash

США и Иран близки к заключению одностраничного меморандума о взаимопонимании, который может положить конец продолжающемуся военному конфликту и открыть путь к новому раунду переговоров по иранской ядерной программе. Об этом сообщает Axios со ссылкой на двух американских чиновников и источники, знакомые с ходом консультаций.

По данным издания, в Белом доме рассчитывают получить официальный ответ Тегерана в течение ближайших 48 часов. Сообщается, что документ состоит из 14 пунктов и разрабатывается специальным представителем президента США по Ближнему Востоку Стивом Виткоффом и помощником президента Джаредом Кушнером в контакте с иранскими представителями.

Согласно опубликованной информации, предложенный план предусматривает прекращение войны и запуск 30-дневного переговорного периода, в ходе которого стороны должны согласовать открытие Ормузского пролива, ограничения иранской ядерной программы и возможное снятие американских санкций.

По информации Axios, Вашингтон добивается введения моратория на обогащение урана Ираном сроком не менее 12 лет с возможностью продления в случае нарушений.

После завершения согласованного периода Ирану, как утверждается, могут разрешить обогащать уран до уровня 3,67%, пригодного для гражданских целей. Взамен Тегеран должен будет официально отказаться от стремления к созданию ядерного оружия и согласиться на усиленный международный контроль, включая внезапные инспекции ООН.

Читайте нас также:
#Иран #США #война #санкции #дипломатия #переговоры #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Мэр Сен-Дени перевернул портрет Макрона — власти просят вернуть всё как было
В мире
Изображение к статье: Немецкий турист подал с суд на туроператора из-за занятых шезлонгов
В мире
Изображение к статье: Собирающимся в РФ жителям Латвии грозит новая опасность
Наша Латвия
Изображение к статье: Марианна Прозорова: TERRI - твои новые горизонты
Люблю!
Изображение к статье: В Южной Корее человекоподобного робота посвятили в монахи
Техно
Изображение к статье: Дышите ртом? Врач объяснила, чем это грозит здоровью
Люблю!
Изображение к статье: Мэр Сен-Дени перевернул портрет Макрона — власти просят вернуть всё как было
В мире
Изображение к статье: Немецкий турист подал с суд на туроператора из-за занятых шезлонгов
В мире
Изображение к статье: Собирающимся в РФ жителям Латвии грозит новая опасность
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео