США и Иран близки к заключению одностраничного меморандума о взаимопонимании, который может положить конец продолжающемуся военному конфликту и открыть путь к новому раунду переговоров по иранской ядерной программе. Об этом сообщает Axios со ссылкой на двух американских чиновников и источники, знакомые с ходом консультаций.

По данным издания, в Белом доме рассчитывают получить официальный ответ Тегерана в течение ближайших 48 часов. Сообщается, что документ состоит из 14 пунктов и разрабатывается специальным представителем президента США по Ближнему Востоку Стивом Виткоффом и помощником президента Джаредом Кушнером в контакте с иранскими представителями.

Согласно опубликованной информации, предложенный план предусматривает прекращение войны и запуск 30-дневного переговорного периода, в ходе которого стороны должны согласовать открытие Ормузского пролива, ограничения иранской ядерной программы и возможное снятие американских санкций.

По информации Axios, Вашингтон добивается введения моратория на обогащение урана Ираном сроком не менее 12 лет с возможностью продления в случае нарушений.

После завершения согласованного периода Ирану, как утверждается, могут разрешить обогащать уран до уровня 3,67%, пригодного для гражданских целей. Взамен Тегеран должен будет официально отказаться от стремления к созданию ядерного оружия и согласиться на усиленный международный контроль, включая внезапные инспекции ООН.