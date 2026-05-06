В Белоруссии уголовная ответственность может грозить за учебу в признанном в республике экстремистской организацией «Европейском гуманитарном университете» (ЕГУ). Об этом сообщили в белорусской прокуратуре.

Сообщается, что поскольку по решению Верховного суда работающий в Вильнюсе Европейский гуманитарный университет признан «экстремистской организацией», деятельность вуза, его структурных подразделений, а также использование символики и атрибутики запрещены на территории нашей страны.

«С настоящего момента любые финансовые операции в адрес университета, включая оплату обучения или благотворительные взносы, квалифицируются как финансирование экстремистской деятельности, предусматривающее наказание до пяти лет лишения свободы», — заявил начальник отдела прокуратуры Витебской области Дмитрий Кудрявцев.

По его словам, трудовые отношения, преподавание или продолжение обучения в ЕГУ трактуются как «участие в экстремистском формировании» и за них грозит уголовная ответственность на срок до шести лет лишения свободы.

«Кроме того, использование символики, распространение материалов или даже наличие подписки на интернет-ресурсы данной организации также являются основанием для привлечения к ответственности», — добавил Кудрявцев

В Генпрокуратуре отметили, что меры были приняты на основании закона о противодействии «экстремизму», и обвинили университет в оказании «методической, финансовой и иной» помощи «представителям радикально политизированных группировок, а также деструктивных иностранных неправительственных организаций».