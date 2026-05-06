В ответ на такие угрозы, как увеличение таможенных пошлин на европейские автомобили, Евросоюз готов защищать свои интересы в протвостоянии с США, заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Тома Ренье.

"Мы выступаем за то, чтобы трансатлантические отношения были предсказуемыми и взаимно выгодными. Но мы четко заявляем, что, если Соединенные Штаты примут меры, противоречащие нашему совместному заявлению, мы, не колеблясь, прибегнем к другим опциям, позволяющим защитить интересы Европейского союза", - заявил он.

На вопрос, зачем нужно такое торговое соглашение с США, если из-за океана постоянно звучат угрозы его нарушить, он ответил, что "это не первый раз, когда нам угрожают, и не первый раз когда мы вам заявляем, что сохраняем спокойствие".

Отвечая на вопрос о повторяющихся утверждениях Брюсселя о том, что ЕС сохраняет готовыми любые варианты ответа США, и на просьбу объяснить, каковы эти варианты, Ренье сказал, что избегает деталей, чтобы не "вдаваться в спекулятивные угрозы, которые не конкретизированы".

Совместное заявление США и ЕС - это политическое рамочное соглашение о торговле, заключенное в августе 2025 года. Как ожидалось, оно должно было создать основу для снижения торговой напряженности и стабилизации трансатлантических экономических отношений.

Этот документ представляет собой именно совместное заявление (Joint Statement), а не полноценный юридически обязывающий договор. Он описывает взаимные намерения и уступки, но многие ключевые детали требуют дальнейших переговоров.

Президент США Дональд Трамп заявил 1 мая, что размер американских пошлин на легковые машины и грузовики из Евросоюза составит впредь 25%. "На следующей неделе я увеличу размер пошлин на машины и грузовики из Евросоюза. Пошлины поднимутся до 25%", - написал Трамп в соцсети Truth Social.