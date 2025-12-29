В этот день православные почитают память Аггея — одного из последних пророков Ветхого Завета, который пророчествовал в 520 году до н. э.

До Нового года оставалось всего пару дней, и казалось, земля преображается к празднику. Святой Спиридон освещает все вокруг ярким солнцем, угодник Николай снегом припорашивает, а пророк Аггей инеем покрывает, говорили в народе.

Согласно поверью, Аггей борется за чистоту человеческой души, поощряет трудолюбие и наставляет на путь истинный. Несмотря на добрый нрав, пророк может разгневаться на неправедные поступки и такой мороз напустить, что до самого Крещения не отпустит. В эту ночь было принято жечь костры и бросать в них слепленных из снега человечков. Если огонь быстро угасает, то на Святки будет ясно и солнечно.

Погодные приметы

Каков Аггей — таким будет и апрель. Иней на улице — к теплой погоде на Святки. Мороз — к холодам до Крещения. Стекла в морозных узорах — следующие 20 дней будут холода. Непогода и холод — к суровой зиме. Ветер и лежащий вплотную к забору снег — к неурожайному лету.