Народные приметы на 7 января — Рождество Христово

Дом и сад
Дата публикации: 06.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Народные приметы на 7 января — Рождество Христово

7 января православные христиане отмечают Рождество Христово — один из главных церковных праздников, посвящённый рождению Иисуса Христа в Вифлееме. Это событие символизирует приход Спасителя в мир и является временем радости и духовного обновления для верующих.

Библейская история

Рождение Иисуса Христа описано в Евангелиях от Матфея и Луки. Согласно Священному Писанию, Дева Мария, будучи обручённой с Иосифом, отправилась с ним в Вифлеем по требованию римского императора Августа, который приказал провести перепись населения. В Вифлееме они не нашли места в гостинице, поэтому остановились в пещере, служившей стойлом для скота. Именно там Мария родила Иисуса и положила его в ясли.

Первыми, кто узнал о рождении Спасителя, были пастухи, которым явился ангел с вестью: «Не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь; и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях.» (Лк. 2:10-11). Пастухи поспешили в Вифлеем и нашли Марию, Иосифа и Младенца, лежащего в яслях.

Позже волхвы с Востока принесли Младенцу дары: золото как символ царского достоинства, ладан как символ божественности и смирну как предзнаменование страданий.

Традиции и обычаи

В ночь с 6 на 7 января в храмах проходят торжественные богослужения, включая Всенощное бдение и Божественную литургию. Верующие собираются в церквях, чтобы молитвенно встретить рождение Христа. После службы принято поздравлять друг друга с праздником и обмениваться подарками, символизирующими любовь и милосердие.

Рождество также знаменует начало Святок — периода с 7 по 17 января, который традиционно сопровождается народными гуляниями, колядками и семейными застольями. В это время принято навещать родственников и друзей, проявлять заботу о ближних и совершать добрые дела.

Погодные приметы

Обилие снега в Рождество предвещает благополучный год.
Оттепель в этот день указывает на раннюю весну.
Иней на деревьях утром — к богатому урожаю хлеба.
Метель в Рождество сулит хорошее роение пчёл летом.
Хорошие дороги в этот день — к урожаю гречихи.
#рождество #погода #религия #культура #традиции #приметы #народные приметы #вера
Оставить комментарий

