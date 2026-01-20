Миллионы людей по всему миру сталкиваются с проблемами сна. Специалист по сну Эмма Кесслер рассказала, какие методы помогают быстрее засыпать и улучшить качество сна.

Основные принципы здорового сна

Чтобы снизить вероятность бессонницы, необходимо наладить базовые привычки:

придерживаться регулярного режима сна и бодрствования; избегать кофе, чая и других бодрящих напитков за три часа до сна; заниматься физической активностью в течение дня; применять техники релаксации перед отходом ко сну; создать в спальне комфортную обстановку, способствующую отдыху.

Также эксперт рекомендовала отказаться от использования гаджетов за несколько часов до сна, так как их экраны подавляют выработку мелатонина — гормона сна.

Методы быстрого засыпания

Если соблюдение режима не приносит результата, можно попробовать специальные техники.

Метод «4-7-8» основан на управляемом дыхании: вдох на 4 секунды, задержка дыхания на 7 секунд и медленный выдох в течение 8 секунд. Это помогает снизить уровень стресса и подготовить организм ко сну.

«Метод военных» предполагает последовательное расслабление всех групп мышц, начиная с лица и постепенно переходя к шее, плечам, рукам и далее вниз по телу.

Еще один эффективный способ — визуализация. По словам Кесслер, можно использовать технику «Прогулка». Для этого нужно сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, чтобы активизировать парасимпатическую нервную систему и снизить уровень тревожности. Затем следует мысленно представить приятное место, например, дом бабушки, и воображаемо прогуляться там, сосредоточившись на запахах, звуках и ощущениях.

Подобные методы помогают отвлечься от тревожных мыслей, расслабить тело и ускорить процесс засыпания.