Воду после варки овощей можно использовать не только на кухне, но и с пользой для растений.

Если овощи варились без соли, такая жидкость подходит для полива комнатных растений и огородных культур. Подробнее об этом виде подкормки растений рассказал агроном Денис Терентьев.

Почему овощной отвар полезен для растений

Во время варки в воду переходят минеральные и органические вещества в легко усваиваемой форме (именно поэтому овощной бульон полезен и для людей!). Но не менее полезна такая подкормка и для растений! Отвар мягко действует на почвенную микрофлору, поддерживает корневую систему и помогает растениям быстро получить питательные вещества, которые у них в дефиците.

Как приготовить отвар для растений

Для удобрения овощной отвар можно приготовить специально, а не только использовать оставшийся после приготовления пищи. Для этого подойдут овощные очистки и обрезки: кожура картофеля, листья и кочерыжки капусты, очистки моркови, стебли зелени. Перед варкой такие отходы рекомендуется как можно мельче нарезать (в идеале измельчить в блендере) — из измельченных частей овощей питательные вещества экстрагируются в большем количестве.

Овощные обрезки заливают водой, доводят до кипения и варят 15–20 минут без соли и приправ. После этого отвар остужают и используют в течение суток.

Если отвар начнет скисать тоже не беда. Скисшим, пока идет брожение, поливать растения не нужно. Подождите недельку, пока брожение закончится, и тогда уже поливайте. Это будет уже перебродивший настой с микроорганизмами.

Как правильно поливать растения

Полив отваром проводят не чаще одного раза неделю. Для небольших горшков достаточно нескольких ложек, для крупных растений — до стакана. На грядках ориентируются на размер растений и влажность почвы.

Не стоит применять такой отвар для растений, которые плохо переносят избыток влаги. Также нельзя использовать воду, если в нее добавлялись соль или специи.

Простой совет помогает сократить кухонные отходы и одновременно поддержать растения натуральным способом.

Еще один способ использования

Отваренные измельченные части овощей можно также использовать как удобрение, просто подбрасывая на грядки (лучше слегка заделать в почву — так они быстрее станут пищей для червей или перепреют, и питательные вещества будут доступны для растений). Также в небольшом количестве можно такой отварной жмых прикапывать и в цветочные горшки.

Подобная подкормка подходит большинству быстрорастущих растений. Исключение составляют кактусы и другие суккулентные растения, которые не любят большого количества органики в почве.

Использование овощного отвара — простой пример разумного подхода к быту. Он позволяет сократить количество отходов, уменьшить расходы на удобрения и одновременно поддержать растения натуральным способом. Иногда самые эффективные решения оказываются буквально под рукой.