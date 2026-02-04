Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Какие продукты помогут согреться в холодную погоду? 0 88

Дом и сад
Дата публикации: 04.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Какие продукты помогут согреться в холодную погоду?

Для зимнего меню идеально подойдут продукты, способствующие улучшению кровообращения.

 

«Свинина и баранина содержат много жирных кислот и белка, что способствует укреплению иммунной системы и согреванию, а также надолго дарит чувство насыщения. Оптимально сочетать мясо с горячими овощами или кашами», — отмечает диетолог Светлана ЧАЙКОВСКАЯ.

- В картофеле присутствует значительное количество калия, который полезен при сосудистых проблемах и способствует улучшению кровообращения. Клюква из ягод также эффективно усиливает кровоток. Если вы постоянно ощущаете холод, это может указывать на нехватку йода. В таком случае стоит добавить в рацион морскую капусту».

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: А у вас есть такие вещи? Опасные предметы на кухне
Изображение к статье: Как определить, что пора менять тормозные колодки?
Изображение к статье: Как очистить кожаные перчатки?
Изображение к статье: Значение витамина D в феврале

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Новый формат дружбы: как простые совместные дела сближают
Люблю!
Изображение к статье: Специи не спасут: какие хитрости помогают приготовить идеальный куриный бульон
Люблю!
Изображение к статье: «Вы разработали бракованный документ!»
Политика
Изображение к статье: Химический комплекс ExxonMobil в Хуэйчжоу /пров. Гуандун, Южный Китай/. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Она уверенно шагает по дороге славы. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Психологи выяснили, что девочкам в школе комфортнее, чем мальчикам
Люблю!
Изображение к статье: Новый формат дружбы: как простые совместные дела сближают
Люблю!
Изображение к статье: Специи не спасут: какие хитрости помогают приготовить идеальный куриный бульон
Люблю!
Изображение к статье: «Вы разработали бракованный документ!»
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео