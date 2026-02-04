«Свинина и баранина содержат много жирных кислот и белка, что способствует укреплению иммунной системы и согреванию, а также надолго дарит чувство насыщения. Оптимально сочетать мясо с горячими овощами или кашами», — отмечает диетолог Светлана ЧАЙКОВСКАЯ.

- В картофеле присутствует значительное количество калия, который полезен при сосудистых проблемах и способствует улучшению кровообращения. Клюква из ягод также эффективно усиливает кровоток. Если вы постоянно ощущаете холод, это может указывать на нехватку йода. В таком случае стоит добавить в рацион морскую капусту».