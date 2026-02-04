Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Психолог поделилась советами по полезному проведению последнего зимнего месяца 0 81

Дом и сад
Дата публикации: 04.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Психолог поделилась советами по полезному проведению последнего зимнего месяца

Медицинский психолог Ирина Бабкина рассказала, как максимально эффективно провести последний месяц зимы для улучшения психоэмоционального состояния.

 

«К февралю многие начинают ощущать усталость и истощение. Это связано с тем, что зимой организм испытывает дефицит витамина D, а холодная погода не способствует прогулкам и развлечениям. Важную роль играют циркадные ритмы, главным из которых является освещенность. Эти ритмы влияют на наш цикл «сон — бодрствование», метаболизм, выработку гормонов и температуру. При недостатке солнечного света могут возникать апатия, подавленное настроение и даже депрессия», — отметила эксперт.

Чтобы поднять настроение, специалист рекомендует добавить в повседневную жизнь яркие акценты: новую деталь в интерьере, обновление в гардеробе или что-то новое на рабочем столе.

«Обратитесь к врачу, чтобы определить, нужно ли вам принимать витамин D. Это поможет не только укрепить иммунитет перед предстоящими изменениями погоды, но и улучшить общее самочувствие», — добавила психолог.

Также Ирина Бабкина советует чаще гулять, встречаться с друзьями и использовать последний зимний месяц с пользой, например, начать изучение чего-то нового: языков, вязания, танцев, рисования или освоить игру на музыкальном инструменте.

«Не превращайте свою жизнь в ожидание — это отложенная жизнь. Не ждите чего-то лучшего, а живите здесь и сейчас. Каждое время года прекрасно!» — заключила эксперт.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: А у вас есть такие вещи? Опасные предметы на кухне
Изображение к статье: Как определить, что пора менять тормозные колодки?
Изображение к статье: Как очистить кожаные перчатки?
Изображение к статье: Значение витамина D в феврале

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Новый формат дружбы: как простые совместные дела сближают
Люблю!
Изображение к статье: Специи не спасут: какие хитрости помогают приготовить идеальный куриный бульон
Люблю!
Изображение к статье: «Вы разработали бракованный документ!»
Политика
Изображение к статье: Химический комплекс ExxonMobil в Хуэйчжоу /пров. Гуандун, Южный Китай/. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Она уверенно шагает по дороге славы. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Психологи выяснили, что девочкам в школе комфортнее, чем мальчикам
Люблю!
Изображение к статье: Новый формат дружбы: как простые совместные дела сближают
Люблю!
Изображение к статье: Специи не спасут: какие хитрости помогают приготовить идеальный куриный бульон
Люблю!
Изображение к статье: «Вы разработали бракованный документ!»
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео