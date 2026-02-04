«К февралю многие начинают ощущать усталость и истощение. Это связано с тем, что зимой организм испытывает дефицит витамина D, а холодная погода не способствует прогулкам и развлечениям. Важную роль играют циркадные ритмы, главным из которых является освещенность. Эти ритмы влияют на наш цикл «сон — бодрствование», метаболизм, выработку гормонов и температуру. При недостатке солнечного света могут возникать апатия, подавленное настроение и даже депрессия», — отметила эксперт.

Чтобы поднять настроение, специалист рекомендует добавить в повседневную жизнь яркие акценты: новую деталь в интерьере, обновление в гардеробе или что-то новое на рабочем столе.

«Обратитесь к врачу, чтобы определить, нужно ли вам принимать витамин D. Это поможет не только укрепить иммунитет перед предстоящими изменениями погоды, но и улучшить общее самочувствие», — добавила психолог.

Также Ирина Бабкина советует чаще гулять, встречаться с друзьями и использовать последний зимний месяц с пользой, например, начать изучение чего-то нового: языков, вязания, танцев, рисования или освоить игру на музыкальном инструменте.

«Не превращайте свою жизнь в ожидание — это отложенная жизнь. Не ждите чего-то лучшего, а живите здесь и сейчас. Каждое время года прекрасно!» — заключила эксперт.