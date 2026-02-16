У меня не получается вырастить душистый горошек. Я высеваю семена весной, но они не спешат прорастать. Соседи по даче утверждают, что их необходимо скарифицировать. Объясните, пожалуйста, как это сделать.

Оболочка семян душистого горошка обладает высокой плотностью, и влага проникает через нее с трудом. А именно вода запускает процесс прорастания семян. Единственный способ решить эту проблему — разрушить эту преграду. В этом поможет скарификация, то есть процарапывание оболочки. Это можно сделать с помощью не слишком грубой наждачной бумаги, аккуратно «помусолив» семена между двумя листами.

Также можно замочить семена горошка на ночь, а затем высаживать только те, что успели набухнуть. Воды при этом следует налить совсем немного.

Сеять горошек рекомендуется в марте в девятисантиметровые горшки, по 3–5 семян в каждый. В конце мая их следует пересадить на постоянное место, сохраняя земляной ком.