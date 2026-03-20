Когда дачники возвращаются на свои участки, они могут обнаружить хвойные деревья с пожелтевшими кронами. Такие растения часто называют «ржавыми» или «подгоревшими». Рассмотрим, что это означает и как можно помочь растениям.

Почему хвойные растения обгорают?

Весной солнце может быть особенно ярким, и хвойные деревья подвержены ожогам, если не предпринять своевременные меры. В ясные дни растения пробуждаются, начинается активный фотосинтез и вегетация.

Однако вокруг все еще много снега, а почва остается замерзшей, что приводит к тому, что корни деревьев оказываются в ледяной среде. В таких условиях растения испытывают нехватку влаги и начинают сохнуть под воздействием солнечных лучей, что и приводит к их «горению».

Существует ряд мер, которые могут помочь защитить хвойные от солнечных ожогов в весенний период.

Полив почвы

Чтобы защитить хвойные от солнечных ожогов весной, не стоит дожидаться, пока снег растает сам по себе. Уберите снег от дерева и пролейте почву теплой водой. Это поможет растению избежать обезвоживания и предотвратит обгорание хвои. Кроме того, земляной ком от воды растает быстрее, и растение сможет получать влагу из почвы.

Как правильно поливать? Рекомендуется делать это утром, чтобы избежать заморозков ночью, которые могут привести к замерзанию воды и отсутствию пользы. Для небольшой туи высотой 2-2,5 метра потребуется около 10 литров воды (это может быть большая лейка или ведро).

Притенение или укрытие

Рекомендуется укрывать или притенять молодые растения, чтобы предотвратить солнечные ожоги у хвойников. Взрослые растения более устойчивы к ожогам, и накрыть их из-за больших размеров не всегда возможно. Некоторые хвойные деревья особенно чувствительны к солнечным ожогам и требуют защиты от ярких лучей.

Однако нельзя использовать спанборд, так как под ним растение будет страдать от жары и обезвоживания. Укрытие должно быть из дышащего материала: это может быть фасадная сетка, мешковина или даже старая простыня, чтобы хвойники не прели.

При использовании притенения с одной стороны растения устанавливается завеса, которая создает тень и защищает хвойники от перегрева на солнце.

Что делать, если ожоги уже появились?

Если большая часть кроны растения пострадала, его, скорее всего, не удастся спасти. Однако перечисленные ниже меры могут помочь хвойным, которые не так сильно пострадали.

Полив

Один из самых простых способов реанимации хвойных растений весной от ожогов — это обильный полив. Регулярное увлажнение туи или можжевельника водой поможет растению постепенно восстановиться.

Очистка

Еще один эффективный способ борьбы с ожогами — удаление поврежденной хвои. Это важно, так как она выглядит неэстетично и может стать местом обитания грибков или вредителей. Удаляйте только хвою, не трогая ветку, так как она может быть живой и начать обрастать новой хвоей.

Подкормка

Как только почва оттает, обязательно проведите прикорневую подкормку для хвойных, если они обгорели. Можно использовать регуляторы роста в сочетании с минеральными удобрениями или подкормить растения жидкими азотсодержащими удобрениями для хвойных.