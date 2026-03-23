Отобранные крупные семена обрабатывают в растворе марганцовки (1 г на полстакана воды комнатной температуры). Держат семена в растворе в течение 25-30 минут, после чего тщательно промывают и замачивают на сутки при температуре 18-20°С. Затем для закаливания емкость с влажными семенами, уложенными в два слоя марли или фильтровальной бумаги, помещают в холодильник или другое место с температурой от 0 до 1°С на 12 часов. После этого на день их переносят в теплую комнату с температурой 18-20°С, а затем снова помещают на ночь в холод и днем в тепло. Этот температурный режим меняют периодически, пока семена не начнут прорастать. После этого их высаживают в ящики с землей, что обычно происходит за 50-55 дней до высадки рассады в открытый грунт или теплицу.

Семена высаживают на глубину до 1 см и на расстоянии 4 см друг от друга. При пикировке расстояние увеличивается вдвое. Под корни растений желательно положить 8-10 гранул суперфосфата.

Рассаду не следует держать круглые сутки в теплой комнате, чтобы она не стала изнеженной и вытянутой. Оптимальная температура днем составляет 18-20°С, а ночью — 8-10°С. Такой режим можно поддерживать, открывая форточку на ночь. Раз в два-три дня рассаду поливают водой комнатной температуры, а если растения развиваются слабо, их подкармливают полным минеральным удобрением (азотно-фосфорно-калийным).

Как только температура воздуха превысит 10°С, ящики с рассадой выносят на террасу или балкон сначала на 3-4 часа, а затем на более длительное время. При теплой погоде рассаду оставляют на открытом воздухе и на ночь. Если она пикировалась в ящики, их переносят на участок.