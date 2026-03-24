Березовый сок

Сбор березового сока начинается с первых оттепелей и продолжается до распускания почек, что обычно происходит в период с конца марта до середины апреля. С одного дерева можно получить не более 3-4 литров сока. Без обработки березовый сок сохраняет свои свойства всего 2 суток, поэтому для длительного хранения его консервируют.

Березовые почки

Березовые почки обладают высокой питательной ценностью, так как содержат до 5 % эфирного масла, витамин C, каротин, дубильные вещества, алкалоиды, жирные кислоты и множество микроэлементов.

Среди их полезных свойств выделяются противовоспалительное и антибактериальное действие, а также способность заживлять раны. В народной медицине настой березовых почек применяется при сахарном диабете.

Листья лопуха

Молодые листья лопуха используются для приготовления супов и салатов. Измельченный корень лопуха с морковью является традиционным японским блюдом, известным своими полезными свойствами.

Папоротник страусник обыкновенный

В некоторых странах молодые листья страусника употребляют в пищу как обычные овощи. Весной собирают молодые листья папоротника страусника - рахисы (когда они еще скручены в розетки) и готовят их, по вкусу они напоминают вареные кабачки.

Сосновая пыльца

Сбор сосновой пыльцы начинается в середине мая. Она обладает тонизирующим эффектом, помогает снять усталость и укрепить иммунитет, что делает ее незаменимой при простудах и насморке. В народной медицине пыльцу употребляют в чистом виде, настаивают на спирте, заваривают в кипятке или смешивают с кипяченым молоком и маслом.

Мать-и-мачеха

Мать-и-мачеха полезна при длительных простудах благодаря мочегонному и потогонному эффектам. Чай из сухих листьев стимулирует аппетит и считается общетонизирующим средством. Сок листьев также является эффективным ранозаживляющим средством (аналогично алоэ). Для лекарственных целей в июне-начале июля вручную обрывают прикорневые листья с небольшой частью черешка (около 3 см).

Листья кислицы обыкновенной

Листья и цветы лесной кислицы в небольших количествах являются отличным источником витаминов, однако в больших дозах могут вызвать раздражение почек и мочевыводящих путей.

Кислица обыкновенная имеет легкий кисловатый привкус, ее добавляют в салаты и используют для приготовления свежих щей.

Крапива

Свежие весенние листья крапивы применяются для приготовления весенних салатов и супов. Кроме того, крапиву собирают как лекарственное сырье (сушат и используют в течение всего года): средства на ее основе обладают тонизирующими свойствами и положительно влияют на работу сердечно-сосудистой системы. Их применяют при заболеваниях печени, почек, туберкулезе, анемии и различных болезнях нервной системы.

Сок свежей крапивы помогает снять усталость, восполнить недостаток витаминов в организме и улучшить обмен веществ.