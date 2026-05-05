Кабинет министров Латвии рассматривает возможность частично разрешить работу терминала, связанного с подсанкционным бизнесом. Решение может повлиять и на экономику, и на вопросы безопасности.

Правительство Латвии сегодня на закрытом заседании планирует обсудить, можно ли применить исключение из санкционного режима для компании «Riga fertilizer terminal» (RFT). Об этом сообщает программа «de facto» Латвийского телевидения.

Компания ещё в ноябре прошлого года обратилась в Службу финансовой разведки с просьбой разрешить возобновить деятельность. Это уже второе подобное заявление. Служба его оценила, но окончательное решение должно принять правительство.

Ключевое условие, которое предлагает терминал, — внедрение так называемого «фаервола». Речь идёт о полном отделении управления и прибыли компании от российского олигарха Дмитрия Мазепина, находящегося под санкциями.

Однако Служба государственной безопасности предупреждает, что даже при формальном разделении влияние может сохраняться неофициально — через доверенных лиц или связанные компании.

По данным «de facto», в новой заявке RFT обещает не работать с удобрениями российского и белорусского происхождения. При этом остаётся неясным, откуда именно и в каких объёмах будут поступать грузы.

В Латвии подобные механизмы пока не применялись. В качестве редкого примера приводится Литва, где на предприятии «Lifosa», подпавшем под санкции, государство назначило временного администратора.

Компания в комментарии указывает на экономические выгоды: возможное восстановление 150 рабочих мест, платежи Рижскому свободному порту и «Латвийской железной дороге», а также вклад более пяти миллионов евро в год. Также RFT заявляет, что сможет обеспечить фермеров удобрениями быстрее и с меньшими логистическими затратами.

При этом в отрасли звучат и предостережения. Председатель кооператива зерноводов «VAKS» Индулис Янсонс подчёркивает, что экономическая выгода не должна перевешивать риски для безопасности.

Вопрос о санкционном исключении уже поднимался ранее — в августе прошлого года, но тогда правительство не поддержало идею, несмотря на позицию отдельных министров, выступавших за возобновление работы терминала.

По данным Firmas.lv, конечным бенефициаром RFT остаётся Дмитрий Мазепин, контролирующий 51% через кипрскую компанию.

Ранее Служба финансовой разведки уже принимала решения по связанным с терминалом грузам — в частности, разрешала разморозку и продажу удобрений из-за рисков для окружающей среды. Полученные средства были заморожены в латвийских банках.

Санкции против активов, связанных с Мазепиным, действуют с марта 2022 года — после начала полномасштабной войны России против Украины. Именно из-за них работа терминала была остановлена.

Итог обсуждения в правительстве покажет, готова ли Латвия искать компромисс между санкционной политикой и экономическими интересами.