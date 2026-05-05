В Латвии переходят на электронные направления: бумажные — только при сбоях системы

Дата публикации: 05.05.2026
Система направлений к врачам и на обследования в Латвии меняется: это должно упростить запись и сократить очереди, но вводит и новые правила для пациентов.

С сегодняшнего дня направления на амбулаторные и стационарные услуги будут оформляться преимущественно в электронном виде, сообщили в Министерстве здравоохранения. Бумажные направления сохранятся только как исключение — в случае технических сбоев.

Переход закреплён поправками к правилам о единой системе электронного здравоохранения, которые правительство утвердило ещё 4 ноября прошлого года. Речь идёт о полном отказе от бумажных направлений и постепенном внедрении принципа «одно направление — одна запись».

Это означает, что в будущем пациент сможет записаться на конкретную услугу только в одно медицинское учреждение. Такая система должна сократить число «двойных» записей и уменьшить очереди, которые возникают из-за неотменённых визитов.

По данным министерства, сейчас проблема неявок остаётся значительной — пациенты пропускают от 15% до 20% приёмов. Новый порядок должен частично решить эту проблему.

Все медицинские учреждения, работающие с данными пациентов, должны интегрировать свои системы с порталом E-veselība. Перед этим врачей и регистраторов обучали работе с новым форматом, чтобы переход прошёл без сбоев.

Уже сейчас электронные направления используются широко: в среднем их выписывают около 10 000 в день и до 300 000 в месяц. Они автоматически сохраняются в системе и доступны пациенту.

Переход на электронные направления — часть более широкой «Стратегии цифрового здравоохранения до 2029 года», которая предполагает постепенную цифровизацию всех медицинских данных и услуг. В системе уже доступны электронные рецепты, больничные листы, результаты анализов из 26 лабораторий, выписки и другие сервисы.

Внедрение принципа «одно направление — одна запись» планируют начать с осени следующего года.

В итоге система здравоохранения становится более цифровой, а запись к врачу — более прозрачной и управляемой.

#здравоохранение #медицина #Латвия #технологии #цифровизация
Редакция BB.LV
