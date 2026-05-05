Эстония поддержала удары по России, но обратилась к Украине с просьбой - Bloomberg 4 4007

В мире
Дата публикации: 05.05.2026
LETA
Изображение к статье: Эстония поддержала удары по России, но обратилась к Украине с просьбой - Bloomberg
ФОТО: LETA

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал вновь выразил поддержку кампании Киева по нанесению ударов по портовым объектам в Балтийском регионе России после инцидентов с беспилотниками, нарушившими воздушное пространство Эстонии и Финляндии, сообщило в понедельник издание Bloomberg, на которое ссылается агентство УНИАН.

"Нам совершенно ясно, что Украина защищается и в рамках самообороны уничтожает российскую машину для зарабатывания денег, то есть прежде всего различные портовые объекты", — сказал Михал на саммите Европейского политического сообщества (EPC) в столице Армении Ереване.

Издание отметило, что премьер-министр Эстонии в конечном счете возложил вину за эти инциденты на Кремль. Глава правительства указал, что Россия наносит удары по гражданским объектам в Украине, которые ни в коем случае не являются военными целями.

В статье также говорится, что страны Европейского союза в последнее время столкнулись с многочисленными случаями нарушения воздушного пространства беспилотниками, поскольку Украина расширила свои атаки вглубь российской территории, нанося удары по портам и энергетической инфраструктуре вблизи границы с тремя странами Балтии и Финляндией.

В то же время глава правительства призвал приложить усилия для того, чтобы последствия атак беспилотников не затрагивали территорию Эстонии.

"Наша простая просьба или послание заключается в том, чтобы обломки не попадали в наше воздушное пространство", — сказал Михал.

Финляндия, непоколебимый союзник Украины и критик России, заняла схожую сбалансированную позицию, когда премьер-министр Петтери Орпо разговаривал в воскресенье в Ереване с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Премьер-министр Эстонии признал, что страны-члены ЕС и НАТО, граничащие с Россией и Украиной, сталкиваются с техническими трудностями в отслеживании и сбивании низколетящих военных беспилотников, пересекающих их границы.

По словам Михала, Эстония закупает новые радиолокационные системы и уже имеет на вооружении средства ПВО.

