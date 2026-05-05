Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Потратить пенсии, не став пенсионером? В Латвии будет сделано все, чтобы не допустить референдума 7 4790

Наша Латвия
Дата публикации: 05.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Потратить пенсии, не став пенсионером? В Латвии будет сделано все, чтобы не допустить референдума
ФОТО: LETA

На минувшей неделе, вопреки ожиданиям, Центризбирком так и не принял решения по поводу инициативы о начале сбора подписей за референдум о предоставлении жителям права выбрать свои накопления во втором пенсионном уровне до наступления пенсионного возраста.

Что говорят юристы?

Центризбирком (ЦИК) взял паузу, чтобы еще раз взвесить все юридические аргументы. При этом ЦИК обещает уложиться в установленный законом срок: решение должно быть принято в течение 45 дней с момента получения заявки, то есть в данном случае — не позднее 7-го мая.

По слухам, в проведении сбора подписей заявителям может быть отказано под предлогом того, что Конституция запрещает референдумы по вопросам бюджета и налогам, а целый ряд экспертов в области права уверяют, что накопления второго пенсионного уровня косвенно связаны с налогами, ведь эти накопления образуются от ежемесячного перечисления с зарплаты 5 процентов, то есть своеобразного налога в рамках обязательных платежей социального страхования.

В свою очередь, авторы инициативы убеждены, что референдум по данному вопросу возможен, поскольку не затрагивает размер отчислений во второй пенсионный уровень. Референдум же не проводится на предмет того, нужна система второго уровня или нет — политики обращаются к народу с другим вопросом: предоставлять ли возможность человеку преждевременно изъять свои же накопления.

Отметим, что параллельно и в Сейме предпринимаются попытки «тронуть» накопления второго пенсионного уровня. Причем, теперь, наряду с оппозицией, открыть дискуссию по этому вопросу готовы и входящие в коалицию «зеленые крестьяне». Изначально, именно на сегодня было запланировано обсуждение этой инициативы «зеленых крестьян» на коалиционном совете. Однако, в связи с отсутствием премьера, скорее всего, обсуждение перенесут на следующую неделю.

Забрать по уважительной причине

По неофициальной информации, если (вернее – когда) партнеры («Новое Единство») откажутся поддержать предложения «зеленых крестьян», то они пойдут со своей инициативой прямиком в Сейм.

Союз зеленых и крестьян, напомним, предлагает лишь ограниченный вариант изъятия накоплений второго уровня — если владельцу этих накоплений или его ближайшим родственникам срочно нужны средства на лечение от тяжелого заболевания. Аналогичный вариант предлагают и депутаты оппозиционного Нацобъединения. Тогда как депутаты «Латвия на первом месте» считают, что жители должны иметь право изъять свои накопления и на другие нужды — например, на погашение ипотеки или на оплату обучения…

Примечательно, что на минувшей неделе правящие поддержали более «безобидный» вариант, затрагивающий второй пенсионный уровень. Речь идет о праве наследования этих накоплений. Нынешний закон, видимо, умышленно составлен так, что если человек не успел или даже не знал, что должен сделать отметку, разрешающую родственникам наследовать его накопления, то эти накопления фактически переходят в доход государства!

И вот две оппозиционные фракции — Нацобъединения и «Латвия на первом месте», – подготовили поправки, которые, если они будут приняты, уже избавят человека от необходимости чего-то отмечать – в случае его смерти еще до наступления пенсионного возраста, накопления смогут наследовать его родные. Данные законопроекты правящие согласились передать для рассмотрения в профильную комиссию Сейма.

Читайте нас также:
#здравоохранение #референдум #Сейм #коалиция #пенсии #оппозиция #правительство
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
8
2
1
1
1
8

Оставить комментарий

(7)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как вы относитесь к России? Исследователи заглянули в головы латышей и русских Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: «Единственная мысль была — вытащить ребенка отсюда». В Вентспилсе семья пережила жуткие моменты
ЧП и криминал
Изображение к статье: США заявили об окончании операции «Эпическая ярость»
В мире
1
Изображение к статье: Мировые запасы нефти сокращаются рекордными темпами
Бизнес
Изображение к статье: Что же нам с ними делать? Гражданам России и Беларуси в Латвии принадлежат почти три тысячи компаний Эксклюзив!
Бизнес
3
Изображение к статье: Дождь придёт во второй половине дня: к вечеру осадки накроют почти всю Латвию
Наша Латвия
Изображение к статье: Как вы относитесь к России? Исследователи заглянули в головы латышей и русских Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: «Единственная мысль была — вытащить ребенка отсюда». В Вентспилсе семья пережила жуткие моменты
ЧП и криминал
Изображение к статье: США заявили об окончании операции «Эпическая ярость»
В мире
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео