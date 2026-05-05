На минувшей неделе, вопреки ожиданиям, Центризбирком так и не принял решения по поводу инициативы о начале сбора подписей за референдум о предоставлении жителям права выбрать свои накопления во втором пенсионном уровне до наступления пенсионного возраста.

Что говорят юристы?

Центризбирком (ЦИК) взял паузу, чтобы еще раз взвесить все юридические аргументы. При этом ЦИК обещает уложиться в установленный законом срок: решение должно быть принято в течение 45 дней с момента получения заявки, то есть в данном случае — не позднее 7-го мая.

По слухам, в проведении сбора подписей заявителям может быть отказано под предлогом того, что Конституция запрещает референдумы по вопросам бюджета и налогам, а целый ряд экспертов в области права уверяют, что накопления второго пенсионного уровня косвенно связаны с налогами, ведь эти накопления образуются от ежемесячного перечисления с зарплаты 5 процентов, то есть своеобразного налога в рамках обязательных платежей социального страхования.

В свою очередь, авторы инициативы убеждены, что референдум по данному вопросу возможен, поскольку не затрагивает размер отчислений во второй пенсионный уровень. Референдум же не проводится на предмет того, нужна система второго уровня или нет — политики обращаются к народу с другим вопросом: предоставлять ли возможность человеку преждевременно изъять свои же накопления.

Отметим, что параллельно и в Сейме предпринимаются попытки «тронуть» накопления второго пенсионного уровня. Причем, теперь, наряду с оппозицией, открыть дискуссию по этому вопросу готовы и входящие в коалицию «зеленые крестьяне». Изначально, именно на сегодня было запланировано обсуждение этой инициативы «зеленых крестьян» на коалиционном совете. Однако, в связи с отсутствием премьера, скорее всего, обсуждение перенесут на следующую неделю.

Забрать по уважительной причине

По неофициальной информации, если (вернее – когда) партнеры («Новое Единство») откажутся поддержать предложения «зеленых крестьян», то они пойдут со своей инициативой прямиком в Сейм.

Союз зеленых и крестьян, напомним, предлагает лишь ограниченный вариант изъятия накоплений второго уровня — если владельцу этих накоплений или его ближайшим родственникам срочно нужны средства на лечение от тяжелого заболевания. Аналогичный вариант предлагают и депутаты оппозиционного Нацобъединения. Тогда как депутаты «Латвия на первом месте» считают, что жители должны иметь право изъять свои накопления и на другие нужды — например, на погашение ипотеки или на оплату обучения…

Примечательно, что на минувшей неделе правящие поддержали более «безобидный» вариант, затрагивающий второй пенсионный уровень. Речь идет о праве наследования этих накоплений. Нынешний закон, видимо, умышленно составлен так, что если человек не успел или даже не знал, что должен сделать отметку, разрешающую родственникам наследовать его накопления, то эти накопления фактически переходят в доход государства!

И вот две оппозиционные фракции — Нацобъединения и «Латвия на первом месте», – подготовили поправки, которые, если они будут приняты, уже избавят человека от необходимости чего-то отмечать – в случае его смерти еще до наступления пенсионного возраста, накопления смогут наследовать его родные. Данные законопроекты правящие согласились передать для рассмотрения в профильную комиссию Сейма.