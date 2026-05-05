Департамент внешней среды и мобильности Рижской думы, по мнению активистов, возглавляемых Алексеем Лацисом, без должного анализа транзитного движения в кварталах улиц близ парка 1905 года, а также учета статистики ДТП и прочего моделирования, ввел платные парковки зон C и D, ограничил скорость 20-30 км/ч, установил бетонный «модальный фильтр» против проезда автомобилей на ул. Варну, запретил парковку на тротуарах.

Нет такого права!

«Благу, получаемому обществом от ограничений, наложенных на адресата, нужно быть большим, чем ограничение его прав или законных интересов», – золотыми словами статьи 13-й Административно-процессуального закона опротестовали действия столичных властей жители исторического микрорайона Гризинькалнс.

Между тем, по принятому в 2016 году Кабинетом Министров «Порядку запрета или ограничения сообщения» (правила N 42), запреты вводятся только, «чтобы предотвратить повреждения дороги или риски безопасности». «Не представлены данные о потоке движения до введения изменений, влиянии на прилегающие улицы, а также об обеспечении доступа оперативному, коммунальному и доставочному транспорту».

В конфликтной ситуации оказались и жильцы находящихся в округе домов, имеющие разрешения на стоянку – и с 20 апреля встретившие знаки о платной парковке. По мнению авторов протестного письма, это «квалифицируется как противоправное фактическое действие без должного правового основания».

Странная логика

И в эти же самые дни Ваш автор получил ответ от руководителя вышеуказанного Департамента – Кристапса Каулиньша, на запрос, высказанный от имени жителей улицы Дубулту, что в Иманте.

Они многократно просили власти – установить запретительные знаки, чтобы пресечь своевольное размещение машин на зеленой зоне. Паркуясь у мусорных контейнеров, автовладельцы затрудняют вывоз. В ряде мест уже просел асфальт. К.Каулиньш подтверждает: «Многократно получали жалобы об организации сообщения…»

Но: «Департамент в данный миг не усматривает правовых или объективных оснований установки дорожных знаков, ограничивающих движение по указанному адресу».

Ведающая транспортными проблемами Риги инстанция, кроме того, полагает: «Спрос на размещение транспортных средств поблизости к месту жительства высок. Решения или действия, которые существенно уменьшают число доступных стояночных мест, обычно вызывают неудовлетворенность большей части жителей».

То есть, вот такая логика: там, где жители не хотят ограничений – мы их вводим. А там, где просят о таковых – предпочитаем полную свободу. Как будто Гризинькалнс и Иманта живут в разных правовых полях…