В чем различия между йодом и «зеленкой»? Когда стоит применять одно средство, а когда — другое?

Раствор йода отличается от бриллиантового зеленого раствора («зеленки») тем, что он более сильно сушит кожу и в больших дозах может привести к ожогам.

Медсестра Наталья СВЕТЛОВА поясняет: «Поэтому йод следует использовать только для обработки мелких царапин и ссадин: это средство способствует притоку крови к тканям, что ускоряет их восстановление. Чтобы избежать ожога, наносите йод на кожу вокруг раны: это поможет предотвратить попадание микробов.»

«Зеленка» в этом плане более «мягкая», она оказывает менее агрессивное воздействие и не вызывает серьезных ожогов. Например, она лучше подходит для обработки ран с признаками нагноения.»