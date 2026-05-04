Главы государств и правительств принимают участие в саммите Европейского политического сообщества, который проходит в Ереване. Зеленский впервые приехал с визитом в эту страну, которая по-прежнему формально входит в военный блок с Россией и где находится российская база.

Зеленский на встрече прокомментировал изменение формата парада 9 мая в Москве и допустил, что украинские беспилотники действительно могут "пролететь" во время парада.

"Россия объявила о проведении парада 9 мая в Москве без военной техники. Если это произойдет, это будет первый раз за многие годы, когда они не смогут позволить себе военную технику, и они опасаются, что над Красной площадью могут пролететь беспилотники. Это показательно. Это демонстрирует, что они [Россия – РС] уже не настолько сильны, как раньше", – сказал украинский президент.

Также, по мнению Зеленского, наступающее лето станет тем моментом, когда российский президент Владимир Путин будет делать выбор, "расширять" ли войну или переходить к дипломатии. Зеленский призвал европейских партнеров "подталкивать" Путина к дипломатии путем усиления давления на Россию.

Российские власти ранее заявили, что на День победы объявят перемирие, причем вне зависимости от действий Украины. Зеленский подчеркнул, что за прекращение огня, но не на несколько часов, только чтобы дать провести парад в Москве. Минобороны России заявило, что парад состоится, но в сокращенном виде, без военной техники, передает «Настоящее время».