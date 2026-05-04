Приём витамин D может замедлять клеточное старение и поддерживать иммунитет — к таким выводам пришли учёные в исследовании, о котором сообщает The Independent. Речь идёт о влиянии вещества на теломеры — структуры, напрямую связанные с возрастными изменениями организма.

Витамин D, который часто называют «солнечным витамином», может играть более значимую роль в поддержании здоровья с возрастом, чем считалось ранее. Новое исследование указывает на то, что его прием способен замедлять процессы клеточного старения и одновременно поддерживать иммунную систему.

Ученые обнаружили, что ежедневный прием 2000 международных единиц витамина D помог сохранить теломеры — крошечные структуры на концах хромосом, защищающие ДНК от повреждений при делении клеток. Теломеры можно сравнить с пластиковыми наконечниками на шнурках: они предотвращают «распутывание» генетического материала. Теломеры расположены на концах 46 хромосом человека и укорачиваются при каждом клеточном делении. Когда они становятся слишком короткими, клетка теряет способность делиться и в итоге погибает. Ученые связывают укорочение теломер с развитием таких возрастных заболеваний, как рак, сердечно-сосудистые болезни и остеоартрит.

На длину теломер негативно влияют курение, хронический стресс, депрессия и воспалительные процессы в организме. При этом исследователи предполагают, что противовоспалительные свойства витамина D могут частично объяснять его защитное действие.

В исследовании, проведенном в Университете Огасты в США, участвовали 1031 человек со средним возрастом 65 лет. За пять лет ученые измеряли длину теломер в начале наблюдения, через два и четыре года. Половина участников получала 2000 МЕ витамина D ежедневно, другая — плацебо.

Результаты показали, что у группы, принимавшей витамин D, теломеры сохранились на 140 пар оснований лучше, чем у группы плацебо. Для сравнения: ранее установлено, что за десять лет теломеры естественно укорачиваются примерно на 460 пар оснований, что делает эффект потенциально значимым.

Ранее также сообщалось, что витамин D может снижать риск респираторных инфекций, особенно у людей с его дефицитом, а также потенциально влиять на риск аутоиммунных заболеваний, хотя эти данные требуют дальнейших подтверждений.

При этом специалисты подчеркивают, что оптимальная дозировка остается предметом дискуссий. В исследовании использовались 2000 МЕ в день, тогда как рекомендуемые нормы значительно ниже — около 600–800 МЕ. Отдельные работы указывают, что даже 400 МЕ могут снижать частоту простуд.

Ученые отмечают, что чрезмерное удлинение теломер также может быть связано с рисками для здоровья, поэтому «идеальная» длина пока не определена.

Несмотря на обнадёживающие результаты, витамин D не является «эликсиром молодости», пишет bb.lv. Основой долголетия по-прежнему остаются привычные факторы — здоровое питание, физическая активность, качественный сон и контроль стресса.