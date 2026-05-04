Витамин в пиве: неожиданный вывод учёных — но есть нюанс

Дата публикации: 04.05.2026
BB.LV
Немецкие исследователи обнаружили, что в популярных сортах пива содержится витамин B6, причём одна порция может покрыть до 20% суточной нормы. Однако специалисты предупреждают: это не повод считать напиток полезным для регулярного употребления.

Витамин в бокале: к каким выводам пришли немецкие учёные?

Результаты показали, что содержание витамина B6 в пиве зависит от типа напитка. Наибольшие показатели были зафиксированы в крепком немецком пиве (Bockbier), далее — в лагерах, тёмных лагерах и пшеничном пиве. Наименьшее количество витамина обнаружили в рисовых сортах.

Исследование также подтвердило, что даже безалкогольное пиво может содержать этот витамин, поскольку он частично сохраняется после процесса брожения.

Согласно полученным данным, 1 литр пива содержит от 0,3 до 1 мг витамина B6. Одна порция лагера может покрыть до 20 % суточной потребности, тогда как некоторые безалкогольные варианты — до 59 %.

Откуда в пиве витамин B6?

Источником витамина является сырье, используемое при производстве напитка. Речь идет о ячмене, пшенице и пивных дрожжах. В процессе ферментации этот элемент не разрушается полностью, поэтому частично сохраняется в готовом продукте.

Впрочем, специалисты предостерегают от поспешных выводов о пользе пива. Диетолог Бриджит Бенелам объясняет: «Алкогольные напитки не следует рассматривать как источник питательных веществ. Витамины лучше получать из обычной пищи».

Несмотря на наличие витаминов, пиво остаётся алкогольным напитком с потенциальным вредом для здоровья, пишет bb.lv. Эксперты советуют получать необходимые вещества из полноценного рациона, а к алкоголю относиться умеренно или вовсе избегать его.

Чрезмерное употребление алкоголя наносит вред сердечно-сосудистой системе, печени и нервной системе, поэтому его следует употреблять с умом или вообще избегать.

