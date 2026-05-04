Маленькая хитрость поваров: один ингредиент превратит суп в кулинарный шедевр

Люблю!
Дата публикации: 04.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Маленькая хитрость поваров: один ингредиент превратит суп в кулинарный шедевр

Иногда достаточно небольшой детали, чтобы изменить вкус всего блюда. Добавление всего одной чайной ложки сахара в суп поможет сделать вкус глубже и мягче.

Этот приём хорошо известен поварам. Сладость помогает сбалансировать кислотность овощей и устранить горчинку, особенно в блюдах со свёклой или шпинатом. В результате суп будет более нежным и кремовым. В мясных бульонах сахар усиливает реакцию Майяра. Благодаря этому аромат становится интенсивнее, а вкус — насыщеннее.

В средиземноморских рецептах сахар убирает лишнюю кислоту, в тайских и индийских — поддерживает баланс и улучшает вкус специй. При пассеровании он ускоряет карамелизацию, придавая овощам насыщенный оттенок и аромат. Рекомендуется начинать буквально с четверти чайной ложки и постепенно регулировать вкус.

