Иногда достаточно небольшой детали, чтобы изменить вкус всего блюда. Добавление всего одной чайной ложки сахара в суп поможет сделать вкус глубже и мягче.

Этот приём хорошо известен поварам. Сладость помогает сбалансировать кислотность овощей и устранить горчинку, особенно в блюдах со свёклой или шпинатом. В результате суп будет более нежным и кремовым. В мясных бульонах сахар усиливает реакцию Майяра. Благодаря этому аромат становится интенсивнее, а вкус — насыщеннее.

В средиземноморских рецептах сахар убирает лишнюю кислоту, в тайских и индийских — поддерживает баланс и улучшает вкус специй. При пассеровании он ускоряет карамелизацию, придавая овощам насыщенный оттенок и аромат. Рекомендуется начинать буквально с четверти чайной ложки и постепенно регулировать вкус.