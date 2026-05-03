Перед дождем часто наблюдается заметное снижение атмосферного давления. В ответ на это кровеносная система начинает понижать артериальное давление и уменьшать частоту сердечных сокращений, что, в свою очередь, приводит к снижению притока кислорода к тканям.

Хотя это не сказывается на функционировании большинства органов, нервная ткань головного мозга крайне чувствительна к уровню кислорода в крови. Даже незначительное его снижение вызывает уменьшение активности мозга, что человек воспринимает как сонливость.