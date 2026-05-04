Ложноскорпионы представляют собой уникальный отряд в широком классе паукообразных. В отличие от настоящих скорпионов, эти существа абсолютно безвредны и не угрожают человеку. У них отсутствуют ядовитые железы. Ложноскорпионы охотятся на мелких беспозвоночных, с которыми легко справляются.

Ложноскорпион является одним из самых распространенных обитателей наших домов. Из-за своего скрытного и преимущественно ночного образа жизни он редко попадается на глаза. Ночью его можно неожиданно встретить в ванной или туалете — ложноскорпионы предпочитают влажную среду.

В мире насчитывается более тысячи видов ложноскорпионов. Большинство из них обитает в тропических регионах, однако некоторые адаптировались к жизни в умеренных широтах.

В городских квартирах чаще всего встречается книжный ложноскорпион (Chelifer cancroides, на фото). Он питается книжными сеноедами, известными как «книжные черви», а также не пренебрегает хлебными клещами, мелкими тараканами и другими мелкими обитателями квартир.

Иногда можно увидеть ложноскорпиона, оседлавшего обычную комнатную муху, которая в несколько раз больше него. Этот маленький хищник спокойно перемещается на своей жертве, медленно поедая ее. Таким образом, ложноскорпионы являются одними из немногих по-настоящему полезных обитателей человеческих жилищ. Они не причиняют нам никакого вреда и, в отличие от своих дальних родственников-пауков, не плетут паутины.

«Дикий» ложноскорпион из рода Chernes чаще всего встречается под корой старых деревьев, где он охотится на мелких местных обитателей. Он предпочитает широколиственные породы и чаще всего встречается в трухлявых дубах и липах. Под корой сосны или ели его не найти. Как и «домашние», «дикие» ложноскорпионы являются хищниками и вместе с пауками, почвенными клещами, жужелицами и другими мелкими плотоядными представителями фауны регулируют численность различных растительноядных видов, включая вредителей.