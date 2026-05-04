Миньоны возвращаются на большие экраны с новым приключением

Дата публикации: 04.05.2026
Франшиза «Миньоны» готовится к новому этапу — студия Illumination представит свежий анимационный фильм под названием «Миньоны и монстры», и его мировая премьера состоится раньше широкого проката.

Картина будет открывать один из самых престижных анимационных форумов мира — Международный фестиваль анимационного кино в Анси, который пройдет в июне 2026 года. Именно там 21 июня зрителям впервые покажут новый проект Пьера Коффена, одного из главных авторов всей вселенной «Гадкого Я». Интересно, что премьера на фестивале пройдет почти за две недели до выхода фильма в кинотеатрах, что для крупных студийных релизов случается не так часто. В широкий прокат лента выйдет 1 июля 2026 года.

По сюжету миньоны снова оказываются в центре масштабных событий. На этот раз они пытаются покорить Голливуд и неожиданно становятся кинозвездами. Однако их стремительный успех быстро выходит из-под контроля: череда безрассудных решений приводит к тому, что герои теряют всё, а затем по случайности выпускают в мир опасных существ. В результате привычный хаос миньонов превращается в глобальную угрозу, с которой им же и предстоит разобраться.

Проект станет третьим полноценным фильмом о миньонах и одновременно очередной главой расширенной вселенной «Гадкого Я», которая существует уже более десяти лет. Над сценарием работали Пьер Коффен и Брайан Линч, а продюсером выступил глава Illumination Крис Меледандри.

Создатели также собрали заметный актёрский состав: среди участников озвучки — Джефф Бриджес, Джесси Айзенберг, Эллисон Дженни, Кристоф Вальц, Зои Дойч, Бобби Мойнихан и Трей Паркер. Сам Коффен традиционно озвучивает миньонов.

