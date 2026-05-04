В Латвии размножаются орлы – не большие, а малые 0 484

Наша Латвия
Дата публикации: 04.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Латвии размножаются орлы – не большие, а малые

Во второй половине апреля малые орлы возвращаются из мест зимовки в Африке в Латвию.

Оживляются и местные орнитологи – они устанавливают рядом с гнездами он-лайн камеры и следят за брачным периодом орлов.

В этот период самец угощает самку лягушками и мышами-полёвками. Хлопоты окупились – 28 апреля в Айзкуе орлица Раса снесла первое яйцо.

За несколько минут до откладки яйца самка принесла несколько еловых веток, после чего яйцо было снесено.

Под «малыми орлами» чаще всего подразумевают малых подорликов (Clanga pomarina), так как это самый многочисленный вид орлов в стране. Латвия является одним из ключевых мест их гнездования в Европе: здесь сосредоточено около 20% всей европейской популяции (около 4000 пар).

#Латвия #экология #природа #защита животных
