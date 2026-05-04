Во второй половине апреля малые орлы возвращаются из мест зимовки в Африке в Латвию.

Оживляются и местные орнитологи – они устанавливают рядом с гнездами он-лайн камеры и следят за брачным периодом орлов.

В этот период самец угощает самку лягушками и мышами-полёвками. Хлопоты окупились – 28 апреля в Айзкуе орлица Раса снесла первое яйцо.

За несколько минут до откладки яйца самка принесла несколько еловых веток, после чего яйцо было снесено.

Под «малыми орлами» чаще всего подразумевают малых подорликов (Clanga pomarina), так как это самый многочисленный вид орлов в стране. Латвия является одним из ключевых мест их гнездования в Европе: здесь сосредоточено около 20% всей европейской популяции (около 4000 пар).