Группа исследователей провела наблюдения за курами на ферме на протяжении трех недель. В ходе эксперимента было собрано 18 тысяч фотографий домашней птицы. Ученые загрузили эти данные в компьютерную программу для анализа изменений цвета кожи кур в зависимости от различных факторов.

Полученные результаты подтвердили, что куры действительно немного краснеют, когда получают вкусный корм. В случае, если курица испытывает негативные эмоции (например, когда ее ловят или она находится в стрессе), ее кожа становится ярко-красной. В состоянии покоя цвет кожи светлеет.