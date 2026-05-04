Ученые выяснили, какие породы собак чаще всего подвергаются укусам клещей

Дата публикации: 04.05.2026
Специалисты из Королевского ветеринарного колледжа Великобритании проанализировали почти миллион медицинских записей собак и выявили породы, наиболее подверженные укусам клещей.

 

Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Journal of Small Animal Practice, сообщает портал Naked Science.

Исследователи учитывали такие параметры, как шерстяной покров, форма черепа, расположение ушей, вес собак, а также их возраст, породу, пол и другие факторы.

С 2014 по 2018 год ученые проанализировали медицинские записи 905 553 собак, которые проходили лечение в различных ветеринарных клиниках Великобритании. В ходе работы было зафиксировано 1903 случая укусов клещами.

Исследователи отметили, что у некоторых пород такие случаи встречались чаще, чем у других. В результате они пришли к выводу, что наибольшему риску укусов подвергались пудели и их помеси. Также от клещей часто страдали кернтерьеры, голдендудли, парсон-рассел-терьеры, золотистые ретриверы и цвергшнауцеры.

Наименее подверженными укусам оказались стаффордширские бультерьеры, ротвейлеры, чихуахуа и английские бульдоги.

Кроме того, исследование показало, что помеси различных пород сталкивались с этой проблемой в 1,81 раза чаще, чем чистокровные собаки. У собак с V-образно висящими ушами вероятность укуса клещом оказалась выше в 2,2 раза, а у животных с длинной шерстью — в 1,24 раза. Также самцы подвергались укусам паразитов на 1,24 раза чаще, чем самки.

