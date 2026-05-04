Свобода Латвии - не подарок - Силиня 8 2518

Дата публикации: 04.05.2026
LETA
Изображение к статье: Свобода Латвии - не подарок - Силиня
ФОТО: LETA

Латвия сильна, когда мы едины, заявила премьер-министр Эвика Силиня, поздравляя жителей с 36-й годовщиной восстановления независимости Латвии.

Она отметила, что 4 мая - это день, когда празднуют смелость. "Смелость верить в свою страну, смелость отстаивать свободу и способность выражать свою волю", - сказала премьер-министр, подчеркнув, что это было решающим в 1990 году и так же важно сегодня.

Политик особо отметила, что у жителей Латвии есть привилегия - отмечать этот день в свободной и независимой Латвии. "И это не само собой разумеющееся. Это не подарок, а общая ответственность, которую мы каждый день укрепляем своим чувством принадлежности и заботой друг о друге и о своей стране. "Я убеждена, что сила Латвии - в ее людях", - подчеркнула Силиня.

При этом она отметила, что иногда, проживая будни в своем пузыре социальных сетей, можно подумать, что этот пузырь - вся Латвия. "Но мы должны быть способны видеть дальше, потому что Латвия сильна, когда мы едины", - подчеркнула премьер-министр.

