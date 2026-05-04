Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Когда появится устройство для перевода языка животных? 0 92

В мире животных
Дата публикации: 04.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Когда появится устройство для перевода языка животных?

Согласно сообщениям, японские специалисты работают над устройством, которое поможет людям понимать животных. Как именно оно будет функционировать?

 

— Подобные исследования проводятся не только в Японии, но и в США, — отмечает этолог и зоопсихолог Стелла МАЛЕТИНА. — Основная цель этих разработок — помочь людям с ограниченными возможностями, таким как парализованные и глухонемые, общаться с окружающими. Однако эти технологии могут быть полезны для всех, позволяя нам лучше понимать животных, а им — нас. По прогнозам японских ученых, это произойдет в течение ближайших 20 лет.

Предполагается, что на собак, кошек, лошадей и других животных будут надевать электронные устройства в виде жилетов. Эти устройства будут считывать нейронные сигналы, возникающие в ответ на различные знаки, звуки, запахи и формы. Затем информация будет преобразовываться в голосовые или текстовые сообщения. Это, кстати, даст возможность не только понимать животных, но и управлять их эмоциями и чувствами на расстоянии.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Айнажи и Салацгрива потеряли миллиард евро. Как?
Бизнес
Изображение к статье: «Наше предложение изъять русский язык отклонили» Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Исследование открыло удивительные вещи относительно пенсий в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: «Молодая и красивая»: Наталья Андрейченко отметила 70-летие в мексиканской деревне
Люблю!
Изображение к статье: Конфликт завершён: Блейк Лайвли и Джастин Бальдони заключили мировое соглашение
Lifenews
Изображение к статье: Суду придётся заново рассмотреть дело о попытке выселения жильцов из подаренной квартиры
Наша Латвия
Изображение к статье: Айнажи и Салацгрива потеряли миллиард евро. Как?
Бизнес
Изображение к статье: «Наше предложение изъять русский язык отклонили» Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Исследование открыло удивительные вещи относительно пенсий в Латвии
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео