— Подобные исследования проводятся не только в Японии, но и в США, — отмечает этолог и зоопсихолог Стелла МАЛЕТИНА. — Основная цель этих разработок — помочь людям с ограниченными возможностями, таким как парализованные и глухонемые, общаться с окружающими. Однако эти технологии могут быть полезны для всех, позволяя нам лучше понимать животных, а им — нас. По прогнозам японских ученых, это произойдет в течение ближайших 20 лет.

Предполагается, что на собак, кошек, лошадей и других животных будут надевать электронные устройства в виде жилетов. Эти устройства будут считывать нейронные сигналы, возникающие в ответ на различные знаки, звуки, запахи и формы. Затем информация будет преобразовываться в голосовые или текстовые сообщения. Это, кстати, даст возможность не только понимать животных, но и управлять их эмоциями и чувствами на расстоянии.