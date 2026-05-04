«Если шашлык еще не приготовлен и оказался пересоленным, стоит добавить в него кислоты: лимонный сок, яблочный, бальзамический или винный уксус. Эти ингредиенты помогут забрать часть соли, - рекомендует шеф-повар Ксения ЧИЛИКИНА. - Начните с двух столовых ложек на 1 кг мяса и, если необходимо, постепенно увеличивайте количество. Также можно использовать кефир или сметану — 100-150 г на 1 кг мяса, чтобы справиться с избытком соли.

Если мясо было замариновано недавно, его можно промыть в холодной воде и заново замариновать, но уже без соли или с минимальным ее количеством. К соленому мясу подойдут томатная паста, соус или сок без соли, которые можно немного подсластить сахаром. Если у вас осталось сырое мясо, его можно добавить к уже замаринованному, тем самым разбавив маринад.

Если шашлык уже готов, то единственным способом улучшить вкус будет подача его с свежими овощами и зеленью или с любым несоленым кисло-сладким соусом».