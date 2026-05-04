Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как спасти пересоленный шашлык? 0 108

Еда и рецепты
Дата публикации: 04.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как спасти пересоленный шашлык?

Есть решения.

 

«Если шашлык еще не приготовлен и оказался пересоленным, стоит добавить в него кислоты: лимонный сок, яблочный, бальзамический или винный уксус. Эти ингредиенты помогут забрать часть соли, - рекомендует шеф-повар Ксения ЧИЛИКИНА. - Начните с двух столовых ложек на 1 кг мяса и, если необходимо, постепенно увеличивайте количество. Также можно использовать кефир или сметану — 100-150 г на 1 кг мяса, чтобы справиться с избытком соли.

Если мясо было замариновано недавно, его можно промыть в холодной воде и заново замариновать, но уже без соли или с минимальным ее количеством. К соленому мясу подойдут томатная паста, соус или сок без соли, которые можно немного подсластить сахаром. Если у вас осталось сырое мясо, его можно добавить к уже замаринованному, тем самым разбавив маринад.

Если шашлык уже готов, то единственным способом улучшить вкус будет подача его с свежими овощами и зеленью или с любым несоленым кисло-сладким соусом».

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Айнажи и Салацгрива потеряли миллиард евро. Как?
Бизнес
Изображение к статье: «Наше предложение изъять русский язык отклонили» Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Исследование открыло удивительные вещи относительно пенсий в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: «Молодая и красивая»: Наталья Андрейченко отметила 70-летие в мексиканской деревне
Люблю!
Изображение к статье: Конфликт завершён: Блейк Лайвли и Джастин Бальдони заключили мировое соглашение
Lifenews
Изображение к статье: Суду придётся заново рассмотреть дело о попытке выселения жильцов из подаренной квартиры
Наша Латвия
Изображение к статье: Айнажи и Салацгрива потеряли миллиард евро. Как?
Бизнес
Изображение к статье: «Наше предложение изъять русский язык отклонили» Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Исследование открыло удивительные вещи относительно пенсий в Латвии
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео