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Правда ли, что сыр провоцирует возникновение ночных кошмаров? 1

Еда и рецепты
Дата публикации: 14.12.2024
BB.LV
Правда ли, что сыр провоцирует возникновение ночных кошмаров?
ФОТО: pixabay

У людей сложные отношения с сыром: он популярен, но многие считают, что его употребление может вызывать плохие сны.

Несмотря на эту распространенную версию, научных доказательств, подтверждающих связь сыра с кошмарами, не существует. Идея о том, что трудноперевариваемые продукты могут влиять на сновидения, восходит еще к древнегреческим медицинским теориям.

В XIX веке также считалось, что сыр и другие продукты вроде миндаля и авокадо могут способствовать ночным кошмарам. Это мнение получило поддержку в 2005-м, когда исследование, профинансированное Британским советом по сырам, связало сыр с голубой плесенью с яркими сновидениями. Однако оно не было строго научным.

В 2015 году другое исследование рассматривало отдельные продукты питания и рацион в целом как потенциальную причину плохих снов. Выяснилось, что что 17,8 % его участников связывали употребление молочных продуктов с плохими снами. Однако в ходе исследования такая причинно-следственная связь не была выявлена.

Хотя и выяснилось, что сыр не вызывает кошмары, тема влияния пищи на сны требует дальнейшего изучения.

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    16-го декабря

    Да, он вызывает ночные кошмары. При мысли что забыл купить, плетясь ночью к холодильнику в приступе внезапного жора . 😺

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