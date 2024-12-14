Правда ли, что сыр провоцирует возникновение ночных кошмаров?

У людей сложные отношения с сыром: он популярен, но многие считают, что его употребление может вызывать плохие сны.

Несмотря на эту распространенную версию, научных доказательств, подтверждающих связь сыра с кошмарами, не существует. Идея о том, что трудноперевариваемые продукты могут влиять на сновидения, восходит еще к древнегреческим медицинским теориям.

В XIX веке также считалось, что сыр и другие продукты вроде миндаля и авокадо могут способствовать ночным кошмарам. Это мнение получило поддержку в 2005-м, когда исследование, профинансированное Британским советом по сырам, связало сыр с голубой плесенью с яркими сновидениями. Однако оно не было строго научным.

В 2015 году другое исследование рассматривало отдельные продукты питания и рацион в целом как потенциальную причину плохих снов. Выяснилось, что что 17,8 % его участников связывали употребление молочных продуктов с плохими снами. Однако в ходе исследования такая причинно-следственная связь не была выявлена.

Хотя и выяснилось, что сыр не вызывает кошмары, тема влияния пищи на сны требует дальнейшего изучения.