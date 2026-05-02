Настя Каменских и Потап объявили о расставании после шести лет брака

Дата публикации: 02.05.2026
womanhit
Изображение к статье: Настя Каменских и Потап объявили о расставании после шести лет брака
ФОТО: LETA

Певица Настя Каменских и продюсер Алексей Потапенко официально сообщили о разрыве отношений, опубликовав совместное заявление. Пара, поженившаяся в 2019 году, поблагодарила поклонников за поддержку и попросила уважать их решение.

Настя Каменских объявила о расставании с Потапом

Настя Каменских и Потап официально объявили о расставании спустя почти шесть лет брака. Артисты сделали совместное заявление.

38-летняя певица Настя Каменских и 44-летний продюсер Алексей Потапенко (Потап) официально объявили о прекращении отношений. Супруги, которые поженились 23 мая 2019 года, сделали совместное заявление, находясь в Майами.

В своём обращении артисты процитировали строчку из собственной песни: «Как ни крути, но мы не пара». Они поблагодарили поклонников за поддержку и любовь на протяжении 20 лет совместного творческого пути, после чего попросили уважения к их решению и пообещали не давать дальнейших комментариев.

Накануне расставания, 4 мая, Настя Каменских отметит день рождения. Певица также недавно рассказала, что отказалась от алкоголя, назвав это частью процесса познания себя и развития.

Расставание стало неожиданностью для поклонников, учитывая многолетний творческий и личный союз артистов. Пара решила не раскрывать подробности и воздержаться от дальнейших комментариев, оставив ситуацию без публичных разъяснений, пишет bb.lv.

#шоу-бизнес #развод #музыка #певица
