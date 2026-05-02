В матче за бронзовые медали Чемпионата мира U-18 сборная Латвия уступила чешским сверстникам со счетом 1:4 (1:2, 0:0, 0:2).
Первый и последний гол в ворота чехов забил Мартиньш Клауцанс.
Чехи отыгрались в первом периоде, забив два гола – 1:2.
Второй период прошел без забитых шайб.
А в конце третьего чехи забили два гола в пустые ворота.
Сборная Латвии U-18 впервые в истории вышла в ТОП-4 элитного дивизиона чемпионата мира. Это вторая латвийская сборная, которая боролась за медали - в 2023 году бронзовые награды завоевала взрослая сборная Латвии.
Лучшим игроком сборной Латвии по мнению редакции портала bb.lv стал голкипер Патрик Плуминьш.
Впервые с 2001 года, когда проходил третий чемпионат U-18, в четвёрке лучших нет ни США, ни Канады.
В пятницу в полуфиналах Латвия уступила Словакии со счётом 0:1, а Чехия проиграла Швеции 3:4 в овертайме.
В среду в четвертьфинале латвийские хоккеисты обыграли сверстников из США со счётом 5:2, впервые в истории выйдя в полуфинал.
2026 U18 Men's Worlds bronze secured! 🥉🔥 #WorldJuniors #IIHF @czehockey— IIHF (@IIHFHockey) May 2, 2026
