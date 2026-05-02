В матче за бронзовые медали Чемпионата мира U-18 сборная Латвия уступила чешским сверстникам со счетом 1:4 (1:2, 0:0, 0:2).

Первый и последний гол в ворота чехов забил Мартиньш Клауцанс.

Чехи отыгрались в первом периоде, забив два гола – 1:2.

Второй период прошел без забитых шайб.

А в конце третьего чехи забили два гола в пустые ворота.

Сборная Латвии U-18 впервые в истории вышла в ТОП-4 элитного дивизиона чемпионата мира. Это вторая латвийская сборная, которая боролась за медали - в 2023 году бронзовые награды завоевала взрослая сборная Латвии.

Лучшим игроком сборной Латвии по мнению редакции портала bb.lv стал голкипер Патрик Плуминьш.

Впервые с 2001 года, когда проходил третий чемпионат U-18, в четвёрке лучших нет ни США, ни Канады.

В пятницу в полуфиналах Латвия уступила Словакии со счётом 0:1, а Чехия проиграла Швеции 3:4 в овертайме.

В среду в четвертьфинале латвийские хоккеисты обыграли сверстников из США со счётом 5:2, впервые в истории выйдя в полуфинал.