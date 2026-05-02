Многие туристы продолжают брать с собой в путешествие лишние вещи, превращая отдых в постоянную борьбу с тяжёлым багажом. Опытные путешественники уверяют: комфорт в дороге зависит не от количества вещей, а от умения отказаться от ненужного.

Эти вещи не стоит брать в путешествие: туристы совершают одну и ту же ошибку

Меньше вещей — больше свободы. Научитесь складывать чемодан в путешествие как профессионал Опытные путешественники знают, что комфорт в поездке зависит не от количества вещей, а от их отсутствия. Некоторые предметы, которые кажутся нам "жизненно необходимыми", на практике лишь занимают место, портят настроение на таможне или становятся причиной переплаты за багаж.

РБК-Украина рассказывает об антирейтинге вещей, которые лучше оставить дома, чтобы ваш отпуск не превратился в сеанс тяжелой атлетики.

Весь гардероб "на выход"

Самая большая ошибка — брать отдельный наряд на каждый вечер. В 90% случаев вы просыпаетесь, надеваете любимые удобные джинсы и футболку и идете гулять.

Что оставить дома: туфли на шпильках (если вы не планируете визит в оперу), тяжелые вечерние платья и одежду, которая сильно мнется.

Чем заменить: одной универсальной парой обуви, подходящей и под брюки, и под платье, и вещами, которые легко комбинируются между собой. Но не берите новую обувь, а только проверенную.

Одежда на любую погоду

Конечно, предсказать погоду очень трудно и есть риск замерзнуть из-за внезапного похолодания, имея в наличии только футболки, или наоборот — париться в свитерах из-за внезапного потепления.

Что взять: проверяйте прогноз погоды на время отпуска и оставляйте в чемодане одну теплую кофточку, теплые носки и футболку. На случай дождя возьмите обычный плащ-дождевик, а не зонт. И в большинстве стран их можно купить в любом магазине.

Вещи исключительно для фото

Вы видите себя на фото из отпуска в красивом сарафане, шляпе, с кучей бус на шее? И для этого вы тянете с собой пол чемодана вещей, которые вам нужны исключительно для фото. Не стоит так делать, потому что они понадобятся на полчаса, а место занимают много.

Полноразмерная косметика и "домашний" фен

Шампуни по 500 мл, огромные банки с масками для волос и профессиональный фен занимают треть чемодана.

Почему это лишнее: почти в каждом отеле или апартаментах есть фен, шампунь и мыло.

Совет: если вы пользуетесь только специфическими средствами, перелейте их в тревел-флаконы по 100 мл. Это сэкономит место для сувениров.

Бумажные книги (даже очень интересные)

Читать под шум волн или во время полета — это романтично, но тащить с собой три толстых романа в твердом переплете — это плюс 2-5 кг к весу багажа.

Что взять: электронная книга или смартфон с аудиокнигами. Это сотни произведений в кармане и никакого лишнего веса.

Куча гаджетов

Дополнительные зарядные устройства, большой фотоаппарат, планшет, электронная читалка, несколько наушников. Чаще всего большинство из этих невероятно полезных вещей лежит весь отпуск в чемодане, а вы фотографируете обычным телефоном.

Ювелирные украшения и дорогие часы

Поездка — это всегда риск: кражи в аэропортах, забытые вещи в отеле или случайная потеря во время плавания.

Почему оставить дома: дорогие вещи заставляют вас лишний раз нервничать. Отпуск — это про расслабление, а не про постоянную проверку сейфа.

Полотенца (даже самые пушистые)

Они занимают невероятное количество объема и долго сохнут. Отели всегда их предоставляют, а для пляжа лучше купить тонкую подстилку на месте.

Советы для идеального чемодана:

Правило 5-4-3-2-1: 5 пар носков и белья, 4 верха (футболки/рубашки), 3 низа (шорты/юбки/джинсы), 2 пары обуви и 1 головной убор.

Весы для багажа: проверьте вес дома, чтобы не перепаковывать чемодан на глазах у всей очереди в аэропорту.

Аптечка — это святое: это единственное, на чем нельзя экономить место. Берите только необходимый минимум: пластырь, обезболивающее, антисептик, ваши специфические препараты и лекарство от расстройства желудка.

Переложите еще раз. Когда чемодан собран, закройте его и пойдите отдохнуть — например, выпить чаю. А потом еще раз пересмотрите все, что планируете взять с собой. Отложите треть из них. Закройте чемодан.

Грамотно собранный чемодан — это баланс между необходимым минимумом и удобством. Отказ от лишней одежды, техники и громоздких предметов помогает сэкономить деньги, время и нервы. Чем легче багаж, тем свободнее и приятнее само путешествие — именно это и делает отдых по-настоящему комфортным, пишет bb.lv.