Почему не стоит покупать популярный в Латвии мелатонин. А что не так с магнием?

Наша Латвия
Дата публикации: 02.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему не стоит покупать популярный в Латвии мелатонин. А что не так с магнием?

Свежее исследование, опубликованное в газете The New York Times, показало, что мелатонин и магний, на которые миллионы людей тратят целые состояния, на самом деле не помогают лучше засыпать.

По статистике, каждый восьмой взрослый житель планеты принимает таблетки для сна, но продолжает страдать от бессонницы. Ученые проанализировали самые популярные средства для сна и пришли к неутешительным выводам.

Выяснилось, что эффект от мелатонина в 50% случаев неотличим от обычной «пустышки» (плацебо). Организм быстро привыкает к искусственному гормону и перестает вырабатывать собственный.

Магний, который считают хорошим средством от стресса, приносит реальную пользу только тем, чей сон нарушен из-за мышечных судорог.

Эффективность масла с экстрактом конопли (CBD), после приема которого маркетологи обещают мгновенное расслабление, не доказана.

Эксперты отмечают, что главными врагами качественного сна являются хронический стресс, «cиний свет» гаджетов, блокирующий естественные механизмы засыпания, и отсутствие чёткого графика.

Хорошо влияют на сон стабильное время подъёма и физическая активность, которые не стоят ни цента.

#гаджеты #сон #бессонница #стресс
Оставить комментарий

