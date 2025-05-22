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Без алкоголя, но с подвохом: стало известно, сколько калорий в безалкогольных пиве и вине 0 386

Еда и рецепты
Дата публикации: 22.05.2025
BB.LV
Без алкоголя, но с подвохом: стало известно, сколько калорий в безалкогольных пиве и вине

Безалкогольное пиво и вино все чаще выбирают те, кто отказался от спиртного, но не хочет навсегда прощаться с его характерным вкусом. Однако даже у «нулевок» есть свои особенности.

Диетолог Кристина Пришвина в беседе с «Клопс» объяснила, что безалкогольные пиво, вино и прочие напитки не содержат этанола и не оказывают негативного влияния на печень, сосуды и нервную систему. Они подходят сторонникам ЗОЖ. К тому же, безалкогольные версии часто насыщены витаминами группы B и полифенолами — природные антиоксиданты с противовоспалительным эффектом.

Однако важно помнить, что калорийность у «нулевок» остается — обычно она составляет от 10 до 35 ккал на 100 мл. Вино без алкоголя чаще содержит больше сахара, а в составе таких напитков нередко встречаются ароматизаторы и усилители вкуса.

Хотя безалкогольное пиво и вино могут помочь психологически адаптироваться к отказу от алкоголя, регулярно их пить не стоит. Они не утоляют жажду, не восполняют электролиты, а в большом количестве могут помешать контролю веса и уровню сахара.

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