Чай для детокса и защиты сосудов: врач сообщила, кому полезен каркаде

Чай каркаде, или суданская роза, станет незаменимой поддержкой для сосудов, печени и иммунной системы.

Напиток, пришедший из Египта и известный еще со времен фараонов, богат витамином С и антиоксидантами. Эти вещества защищают клетки, укрепляют стенки сосудов и способствуют снижению уровня «плохого» холестерина. Благодаря воздействию на печень, каркаде помогает вырабатывать «полезный» холестерин и улучшает общее состояние сердечно-сосудистой системы, сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.

Каркаде также стимулирует обмен веществ, улучшает отток желчи и лимфы, обладает легким мочегонным действием. Поэтому он может быть полезен тем, кто следит за весом и стремится мягко «очистить» организм.

Кроме того, за счет содержания магния напиток снимает спазмы, а его антисептические свойства помогают в период простуд и ОРВИ.

В день можно выпивать до 3 чашек, однако есть некоторые ограничения. Из-за повышенной кислотности каркаде противопоказан людям с заболеваниями ЖКТ, камнями в желчном и мочевом пузыре. Осторожность потребуется и при пониженном артериальном давлении: чай усиливает гипотонию.