Диетолог назвала продукты, которые могут защитить от седины

По ее словам, за цвет волос отвечает пигмент меланин, выработка которого зависит от железа и меди. Первый минерал находится, например, в бобовых, а медь присутствует в составе разных семян, в том числе тыквы и подсолнечника. Кроме того, медик посоветовала следить за уровнем цинка, а также витамина В12, который есть в говядине и печени.

Стоит также добавить в меню скумбрию и лосось, в них присутствует витамин D. Его нехватка может вызвать разрушение пигмента волос и появление седины. Также Писарева подчеркнула, что появлению седины способствует стресс.

«В ходе нескольких исследований выяснилось, что при повышении уровня кортизола, возникающего при стрессе, нарушается питание волосяных фолликул. Это и приводит к потере цвета. Кроме того, ранняя седина может появиться при генетической предрасположенности», — заключила врач.