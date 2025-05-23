«Немного альденте»: диетолог рассказала, как приготовить самый полезный винегрет

Это блюдо в правильной интерпретации способно не только насытить, но и оздоровить, заявила диетолог Римма Мойсенко.

Главный секрет полезного винегрета — в приготовлении овощей. Их не стоит переваривать. Картофель и свекла в состоянии альденте (полуготовые) сохраняют больше микроэлементов и не повышают гликемический индекс блюда. Более того, холодный картофель становится пребиотиком — он питает кишечную микрофлору и улучшает пищеварение. А вот свекла содержит бетаин — вещество, поддерживающее сердечно-сосудистую систему и особенно ценное для пожилых людей и детей.

Также Мойсенко подчеркнула важность зеленого горошка — подойдет даже консервированный, но с качественным составом. Продукт станет источником растительного белка и многих минералов: например, калия, магния, фосфора и кальция.

По словам эксперта, правильный винегрет лучше делать без подсолнечного масла и уксуса.

Первый ингредиент замените оливковым или льняным маслом. В них не так много омега-6 жирных кислот, провоцирующих воспаление. Для более насыщенного вкуса достаточно просто посолить салат или добавить в него соленые огурцы.